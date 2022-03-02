Sarmaşık Otu Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Faydaları Nelerdir?

Sarmaşık otunun bir diğer adı ise inula olarak bilinir. Sarmaşık otu, özellikle de kanser hastalığının birçok farklı türüne karşı etkilidir. Hatta sarmaşık otunun kansere olan etkisi Ege Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Sarmaşık Otu Nedir?

Sarmaşık otu, çoğunlukla Ege Bölgesi'nde yetişen ve Şubat, Nisan ayları arasında yaygın olarak yetişip toplanan şifalı bir bitkidir. Sarmaşık otu, en şifalı otlar arasında yer alır. Yabani Kuşkonmaz ya da tilkişen isimleri ile de bilinen sarmaşık otu, tadının biraz acı olması dikkat çekici noktalarından biridir.

Sarmaşık Otu Ne işe Yarar?

Sarmaşık Otu, pek çok hastalığın tedavisinde destek amaçlı kullanılır. Sarmal bir yapısı olan sarmaşık otunun boyu oldukça yüksektir. Uç kısımları ise koparılarak toplanan sarmaşık otunun bu bölümleri tazeyken alt kısımları ise taze değildir.

Sarmaşık Otunun Kısaca Faydaları Nelerdir?

Lösemi hastalığının tedavisine destek olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mide ve bağırsak sorunlarını gidermeye yardımcı olur.

Üreme, kolesterol ve tansiyon gibi pek çok hastalığın tedavisine destek olur.

Pek çok kanser türü üzerinde olumlu etki yarattığı kanıtlanmıştır.

Mutlaka yılda en az be defa tüketilmesi gerekir.