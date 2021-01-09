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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ...
106 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker bugün törenle anılacak. Geçtiğimiz yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla 3 gün süren anma töreni bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece etkinliklerle tamamlanacak.
Güncel 09.01.2021, 15:01 09.01.2021, 15:25
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Sarıkamış Harekatı'nda 106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker bugün törenle anılacak. Geçtiğimiz yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla 3 gün süren anma töreni koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sadece bugün yapılacak etkinliklerle tamamlanacak.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, küresel salgın koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı törenler, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. Dün başlayan anma etkinlikleri bugün saat 15.00'e kadar sürecek. Sarıkamış Ayyıldız tören alanında çelenk sunumu ve konuşmaların ardından katılımcılar, şehitliğe kadar yürüyecek. Anma törenleri, kardan heykellerin açılışı ile son bulacak.
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