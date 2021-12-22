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Sarıkamış Harekatı tarihi hakkında bilinmeyen gerçekler!

60 bin askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı yıldönümü kapsamında çeşitli törenler ve anma etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Güncel 22.12.2021, 11:14
Sarıkamış Harekatı tarihi hakkında bilinmeyen gerçekler!

Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerler bugün bir kez daha anılacak. Oldukça zor şartlarda mücadele veren şehitleri anmak için Allahuekber Dağları’nda çeşitli törenler gerçekleştirilecek. İşte Sarıkamış hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Kars Valiliği’nin Sarıkamış şehitleri tarihinde yer verdiği detaylar şöyle:

Yıl 1914…Yer Sarıkamış…

Sarıkamış‘ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit vermiştik. 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak öldü.

Başkumandan vekili Enver Paşa büyük bir güçle, Rusları hiç beklemedikleri bir yerden, Allahüekber dağlarından aşarak vurmayı ve Kars‘ı yeniden vatan topraklarına katmayı hedeflemişti. Allahuekber dağlarının yer yer 2-3 bin rakımlı geçitlerinde ısı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyordu. Türk askerlerinin büyük bölümü ise çölden gelmişti ve üzerlerinde yazlık üniformalar vardı.

Sarıkamış Harekatı&#39;nın yıl dönümü unutulmadı – Sarıkamış şehitleri anılıyor

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Sarıkamış’ta dondurucu soğuk altında askerlerimizin durumunu Kurmay Subay Şerif Bey “Sarıkamış” adlı kitabında şöyle anlatıyor:

“Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevketmek istedim. Beni hiç görmedi. zavallı çıldırmıştı. Bu suretle şu lanetli buzullar içinde biz belki on bin kişiden fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik”.

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Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç Sarıkamış’ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş:

“İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar… İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler… Ve sağ başta Binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda…Allahuekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Bizden çok evvel, Allah’larına teslim olmuşlardı.”

Allahuekber dağları, 37 bin şehit verilerek aşıldı ve Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915’de sona erdi. Osmanlı Ordusu bu dağlarda, 60 bini donma sonucu tam 78 bin şehit verdi. Rus birlikleri de bu savaşlarda 32 bin askerini kaybetti.

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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR

60 bini donarak toplamda 78 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış’ta bu vatan için şehit olan ecdada Allah’tan rahmet diliyorum. Allah hepsinden razı olsun, bu millet onları hiçbir zaman unutmayacak.

Sarıkamış’ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...

Bir nefeste ağızdan çıkıyor 60 bin… Dile kolay 60 bin askerimizi soğuktan donarak şehit verdik. Bu millet her zaman size minnettar kalacak. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Amin…

Sarıkamış’ta şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken torunları olarak bize emanet ettikleri vatana sahip çıkacağımıza söz veriyorum.

Sarıkamış’ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..


Bayrakla dertleşen toprakla birleşen can verip devleşen BİRİLERİ VAR…


Sarıkamış yaramdır, borandır Sarıkamış ayazdır,destandır Sarıkamış Tam doksan bin ANADIR Sarıkamış… RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABUL EYLESİN

#Sarıkamış
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