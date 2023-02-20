Saran'ın yaptırdığı spor salonu depremin kalbinde 9,5 yıldır dimdik ayakta!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki 10 ilimizi yerle bir edip, 41 binin üstünde canı yitirmemize yol açan depremler inşaat sektöründeki uygunsuzluk, denetimsizlik ve aksaklık tartışmalarını beraberinde getirirken dev depremlerden etkilenmeyen binalar da dikkat çekiyor.

haber3.com'da yer alan habere göre; asrın felaketi olarak tarihe geçen büyük kabustan etkilenmeyen binalardan biri de Saran Holding tarafından deprem felaketinin kalbi olan Kahramanmaraş'ta 20 Nisan 2013 yıllında yaptırılan bir spor salonu oldu.





Kahramanmaraş'ta, Saran Holding tarafından yaptırılan ve 2010 yılında 37 yaşında trafik kazasında yaşamını yitiren diş hekimi Ertuğ Kurtoğlu'nun isminin verildiği spor salonu depremden yaklaşık 9,5 yıl önce açılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme ve binlerce artçı depreme dayanan Ertuğ Kurtoğlu Spor Salonu, eğer doğru zeminde, doğru projeyi doğru şekilde yaparsan depremde hiç bir şey olmadığının kanıtı oldu.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran açılış töreninde yaptığı açıklamada "Herkesin yüreğini yakan bir dönem kapanmak üzere. Bu sürece destek vermemek katkı sağlamamak, imkansız. Ülkemiz insanına hak ettiği değeri vermek adına biz her zaman yatırımlarımız ile bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Özellikle hem spora hem de ülkemizin gelişme potansiyeli olan bölgelerine yatırım yapmak bizim gururumuzdur" demişti.