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ŞANLIURFA, “BABASININ OĞLU” ve “GÜLPINAR” SESLERİ İLE SEVGİ SELİNE DÖNDÜ!

Köşe yazarımız, gazeteci ve Tv programcısı Neslihan Maltepe’nin moderatörlüğünü yaptığı, yazar ve sanatçı Ekrem Arpak'ın organize ettiği aynı zamanda bizzat kendisinin AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar'ı kaleme aldığı “M.K.G Babasının Oğlu” kitabının lansman gecesi “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu”nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Güncel 18.01.2022, 09:39
ŞANLIURFA, “BABASININ OĞLU” ve “GÜLPINAR” SESLERİ İLE SEVGİ SELİNE DÖNDÜ!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Şanlıurfa’nın Efsane Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Abdülkerim Gök, Haliliye Kaymakamı, Vali Yardımcısı Metin Esen, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hayrettin Cidir, İyi Parti İl Başkanı Fedai Çakmaklı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat, Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ceylanpınar Belediye Başkanı Fevvaz Soylu, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Karaköprü Ak Parti ilçe Başkanı Sait Ağan, Haliliye Ak Parti ilçe, İbrahim Eyüpoğlu, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, İş İnsanları, STK Başkanlarının katılımı ile adeta yıldız yağmurunun yaşandığı gecede coşku her geçen dakika daha arttı.

Törende son derece mütevazi konuşmaları ile kürsüden, salonu tıklım tıklım dolduran tüm Şanlıurfa’llılar ile konuşan Mehmet Kasım Gülpınar; 2013 yılında vefat eden ve “Efsane Milletvekili Seydi Eyüpoğlu’nun dile getirdiği Şanlıurfa için çok büyük hizmetler getiren saygıdeğer babaları, Eski Devlet Bakanı ve TBMM Başkan Vekilimiz Eyyüp Cenap Gülpınar’ın başarısını, vizyonunu ve değerlerini devam ettiren ve kendilerinin hayatı ve başarılarının konu alındığı bu kitabın bu yolda atılan ilk adım olduğunu, bundan sonra Şanlıurfa ve ülkemize ait birçok değeri halkımızla paylaşacak nice eserler yazılacağına inandığını söyledi. 



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ''SENİ BIRAKMAYACAĞIZ''
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; Mehmet Kasım Gülpınar'ın bu şehre ve ülkemize katacak çok desteğinin ve donanımının olduğunu belirterek “SENİ BIRAKMAYACAĞIZ” derken salonda alkış yağmuruna tutuldu.


EKREM ARPAK'TAN BİR İLK!
Başta AB Uyum Komisyon Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar olmak üzere, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve tüm konuşmacılar Ekrem Arpak'ın yaşayan bir efsaneyi kaleme alması ve tüm siyasi partileri Şanlıurfa aşkıyla bir araya getirmesi hasebi ile bir ilki başardığını ifade ettiler. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in ''Ekrem Arpak'ın yazdığı kalemlerde telkinim olmasından gurur duydum'' demesi salonda alkış tufanına neden oldu.



BEYAZGÜL ''ARPAK'IN TÜM YAZDIKLARININ ALTINA İMZAMI ATARIM!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün rahmetli büyük siyaset adamı Eyüp Cenap Gülpınar'ı anması ve Ekrem Arpak'ın; Mehmet Kasım Gülpınar için yazdıklarının altına imzamı atarım demesi ayakta alkışlandı.

Tv programları, yazıları ve sanatçı kimliğiyle tanınan aynı zamanda ailesine düşkün bir baba ve bir Şanlıurfa sevdalısı olarak saygı gören Ekrem Arpak; gecede birbirinden güzel türküleri, şiirleri, tiyatro gösterileri ve özel hazırlattığı vtr’leri ile büyük alkış aldı.

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