SANKO HOLDİNG’İN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ ÇALIŞANLARI GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA GAZİ ŞEHİRDE BİR ARAYA GELDİ

SANKO Holding, Antep’in destansı kurtuluş mücadelesinin yeni nesillere daha iyi anlatılabilmesi ve bu örnek mücadele azminin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi gayesiyle düzenlediği “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında SANKO’lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor” programına çocuklarıyla birlikte katılan çalışanlar, Gaziantep’in tarihi ve kültürel yerlerini rehberler eşliğinde iki gün boyunca gezerek kentin bir asırlık destanına yerinde tanık oldu.

SANKO Holding, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılında, kurtuluş mücadelesi tarihinin anlatılması ve bu örnek mücadele azminin gelecek nesillere aktarılabilmesi gayesiyle “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında SANKO’lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor” gezi programını düzenledi. İstanbul, Bursa- İnegöl, Mudanya, Bartın, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Denizli, Manisa-Salihli, Malatya, Tokat, Ankara, Kilis, Kahramanmaraş-Narlı, Adıyaman gibi Türkiye’nin dört bir yanından Gaziantep’e gelen SANKO’lu 100 aile; 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi’ndeki Atatürk Anı Müzesi, Şehitler Anıtı, Gaziantep Kalesi gibi şehrin tarihi ve kültürel yerlerini profesyonel rehberler eşliğinde gezdi. İki gün süren gezide rehberlerin anlattıkları bilgilerle Kurtuluş Savaşı’nda verilen kahramanca mücadeleyi dinleyen katılımcılar şehrin bir asırlık destanına yerinde tanık oldu.

Program kapsamında düzenlenen akşam yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Holding Mali Koordinatörü İhsan Akyol, SANKO Holding Ticaret Müdürü Faruk Kolukısa, Sanko Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Yönetimi, SANKO’lu çalışanlar ve aileleri katıldı.

“Gaziantep’in destansı kurtuluş mücadelesi, yurdumuzun her köşesindeki direnişlere örnek olmuştur”

Akşam yemeği davetinde konuşma yapan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Bu yıl Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yılı. Gaziantep, kendi şehrini kurtararak Gazilik unvanını almış, destansı kurtuluş mücadelesiyle yurdumuzun her köşesindeki direnişlere örnek olmuş ve ülkede Kurtuluş Savaşı’nın temellerini atmış bir şehir. SANKO da bu yüzyıllık tarihe tanıklık etmiş bir kurum. Bu bilinçle istedik ki; Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımız ve çocukları Gaziantep’e gelerek kurtuluş destanına yerinde tanık olsunlar ve Gaziantep’imizi yakından tanısınlar. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Konukoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Gaziantep’in tarihi yerlerini gezdiniz. Gaziantep’in Gazilik unvanını alması kolay olmamıştır. Onu alabilmek için şehir, nüfusunun yarısını kaybetmiş ancak mücadelesine durmadan devam etmiştir. O küçücük Gaziantep, şehitlerinin kanı yerde kalmasın diye, ayrı bir mücadele başlatmış; ekonomik olarak savaşacağım, ülkenin lider şehirleri arasına gireceğim ve bu şehri dünyanın tanınan şehirleri arasına sokacağım demiştir. Bunu bizim annelerimiz, teyzelerimiz geriye kalanlarla birlikte çalışarak başarmışlardır. Bugün Gaziantep’in geldiği noktaya baktığımızda üretimiyle, ihracatıyla dünyanın tanınmış markalarını ve dünyada birçok sektöre liderlik eden bir şehir haline gelmiştir. Bu şehir, mücadeleyi elinden bırakmadan hiçbir şekilde yılmayan insanların bir araya geldiği bir şehir. İşte şu anda ülkemizin 17 farklı ilinde, yaptığınız özverili ve örnek çalışmalarla sizler de bu mücadele ruhunu yaşatıyorsunuz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim.”

“Unutmayın ki ne okursanız okuyun, hayatta ne yapmak isterseniz yapın ama en iyisini yapın.”

Gezi programına katılan ailelerle sohbet eden Konukoğlu, gençlere de seslendi: “Ülkemizin kalkınması için gençlerimize çok iş düşüyor. Gençler, biz bu ülkeyi buralara kadar getirebilmek için çabaladık. Bu ülkeyi daha da ileriye götürebilecek olan sizlersiniz. Şu anda sizin önünüzde inanılmaz imkanlar var. Bilgi çağında yaşıyorsunuz. Eriştiğiniz bilgiyle, ileride bizlerden çok daha iyisini başaracaksınız, ben hepinizin gözünde bu ışığı görüyorum. Bundan sonra sizler bizlere yol gösteren olacaksınız. Unutmayın ki ne okursanız okuyun, hayatta ne yapmak isterseniz yapın ama en iyisini yapın.”

Gezi sırasında, başarılı sunucu ve yapımcı Özlem Tunca Esirgenç de Gaziantep’te katılımcılara eşlik ederek Gazi şehri yakından tanıdı. Esirgenç, “Ülkemizin en güzel kentlerinden birinde, Gaziantep’teyiz. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kesişme noktasında bulunan, ülkemizin en önemli şehirlerinden Gaziantep, tarih boyunca konumu ve verimli topraklarıyla medeniyetlerin beşiği olmuş. Tarihi ipek yolunun buradan geçmesi, kesişen yolların kavşağında bulunması, ilim, ticari, kültürel ve sanatsal alanlardaki popülaritesi de günümüze kadar gelmiş. Gaziantep eğitim, ticaret ve sanayi şehri. Sanayi ve gelişmişlik bakımından ülkemizde ilk sıralarda yer alan bir kent. Gaziantep’in gelişmesine, bir dünya markası olmasındaki yoluna vesile olan, ülkemizin en önemli dünya markalarından, 11 farklı sektörde 14 bin kişiye istihdam sağlayan, yüzyılı aşkın yolculuğu boyunca Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden olan SANKO Holding’e bu güzel organizasyon için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Programın ikinci gününde, katılımcılar dünyanın en büyük Mozaik Müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesini ziyaret ettiler. Ardından SANKO Tekstil’in üretim tesislerini gezerek Gaziantep’in üretim gücü ve grubun amiral gemisi konumundaki tekstil sektörü hakkında detaylı bilgi aldılar. Gençlerin SANKO Üniversitesi ziyaretinde, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve akademisyenlerin katılımıyla üniversite öğrencilere yakından tanıtıldı. Üniversite ortamını gören ve verilen eğitime dair bilgiler edinen öğrenciler, Gaziantep’te eğitim alanındaki son gelişmeleri de öğrendi.

İki gün boyunca Gaziantep’in şanlı tarihini yakından tanıtan gezi programı, Gastronomi dalında, UNESCO “fark oluşturan Şehirler Ağı”na girerek dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu dünya çapında tescil ettiren Gaziantep Mutfağına ait özel lezzetleri katılımcıların deneyimlemesiyle sona erdi.