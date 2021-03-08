SANKO HOLDİNG'TEN "KADINLAR YAPAR" FİLMİ

Toplumsal cinsiyet rollerine göre meslek seçimi konusundaki kalıplaşmış önyargıları kaldırmanın önemine dikkat çekmek isteyen SANKO Holding, Gaziantep’te bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarında forklift operatörü olarak çalışan kadın çalışanların deneyimlerini ve samimi görüşlerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hazırladıkları video ile geniş kitlelerle paylaşarak farkındalık yaratmak istedi.

Kadın işi erkek işi yoktur diyerek işlerinin başında olan ve 5 yıldır SANKO Holding’de forklift operatörü olarak çalışan Gülay Kanas, Fatma Küçük, İnanç Alınak’ın forklift operatörü olma hikayelerini aktardıkları videoda, tüm kadınlara ilham verecek mesajları var:

“Hedefiniz ne olursa olsun yılmayın, cesaretli olun.”

“Zorluklardan ben korkmuyorum, aklımızın içindeki engelleri kaldırırsak her şey olur.”

“Kormadan, yılmadan, kimseyi takmadan…”

117 yıllık köklü geçmişi ve 11 sektördeki faaliyetleri ile Anadolu sanayileşmesine öncülük eden SANKO Holding, işine emeğini, yüreğini katan, tüm çalışan kadınların meslek seçiminde belirli kalıplara bağlı kalmadan iş hayatına katılımını destekliyor ve başarısının arkasında 2458 kadın çalışanının olduğunun altını çizerek kadının iş gücüne katılımının iş dünyasında fark yarattığına inanıyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, “Aklımızdaki otobanları yıkmalıyız. Kadınların; empati düzeyleri, bütünsel yaklaşım kabiliyetleri ve sezgileri ile iş dünyasında fark yarattıklarına inanıyorum. İşgücü potansiyelinin daha fazlasını kullanmanın, üretim ve yönetim kademelerinde kadın perspektifinden daha çok yararlanmanın öneminin farkında olarak karar verici koltuklarındaki kadın sayısının artması; üretime, ekonomiye, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.