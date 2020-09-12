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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile reklam eğitimleri vermeye başlıyor

Facebook, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yerel kalkınmayı desteklemek için başlattığı Facebook ve Instagram Reklamları Eğitim Programı için kayıtların açıldığını duyurdu.

Güncel 12.09.2020, 09:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile reklam eğitimleri vermeye başlıyor

Facebook, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yerel kalkınmayı desteklemek için başlattığı Facebook ve Instagram Reklamları Eğitim Programı için kayıtların açıldığını duyurdu. Eğitim programının ilk etabında 26 kalkınma ajansı aracılığıyla Türkiye’nin 81 ilindeki kuruluşlara temel düzeyde Facebook ve Instagram üzerinden reklam yayınlama eğitimi verilecek.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektör firmalarının da ücretsiz olarak yararlanabileceği online eğitimlerle Türkiye genelinde 1000’den fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Farklı bölgeler için 10 farklı oturumun düzenleneceği ilk seviye eğitimler 15 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitime katılan KOBİ’ler, yeni müşteriler bulmak ve mevcut müşterilere daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için Facebook ve Instagram reklamlarından nasıl yararlanabileceklerini öğrenme fırsatı elde edebilecek. Benzer şekilde yerel kamu kurumları, üniversiteler ve STK’lar da vatandaşlarla iletişim ve etkileşimlerini güçlendirebilmeleri için Facebook ve Instagram’da yürütecekleri tanıtım kampanyaları hakkında bilgi sahibi olabilecek. İlk aşama eğitimi tamamlayan katılımcılar bulundukları sektörlere özgü düzenlenecek daha ileri seviye eğitimlere katılmaya da hak kazanacak. Eğitim katılımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Facebook ekiplerinden doğrudan özel destek alma imkanına sahip olacak.

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