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Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı

İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsü, Samsun'da şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Güncel 16.10.2021, 14:24 16.10.2021, 14:27
Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 2

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 3

Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 4

Sevilay Aksoy kaza yerinde, Zekiye Özdemir kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 5

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 6

Otobüsün yedek şoförü Mustafa Kurbetoğlu, İstanbul'dan Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, saati dolunca direksiyona diğer şoför arkadaşının geçtiğini söyledi.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 7

Kurbetoğlu, "Kaza sırasında uyuyordum. Sesle uyandım, kaza anını görmedim. Kaza olduktan sonra devlet buradaydı" diye konuştu.

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 8

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 9

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 10

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 11

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 12

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 13

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 14

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 15

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 16

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 17

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 18

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 19

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 20

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 21

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 22

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 23

Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı - 24

Kaynak: İHA

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