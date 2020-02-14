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“Samsara Sanat Ekonomisi’ne de yeni bir yol gösterecek”

Sanatçı Ebru Ceylan’ın, 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’yle sanat ekonomisi konusunda da yeni sözler söyleyeceklerini, sanatçılara ve sanatı destekleyen kurum ve kuruluşlara yeni bir yol gösterebileceklerini söylüyor.

“Samsara Sanat Ekonomisi’ne de yeni bir yol gösterecek”

Sanatçı Ebru Ceylan’ın, 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’yle sanat ekonomisi konusunda da yeni sözler söyleyeceklerini, sanatçılara ve sanatı destekleyen kurum ve kuruluşlara yeni bir yol gösterebileceklerini söylüyor.

14 Şubat 2020 Cuma 12:12
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“Samsara Sanat Ekonomisi’ne de yeni bir yol gösterecek”

Sanatçı Ebru Ceylan, “Samsara Multidisipliner Resim Sergisi” adını verdiği çalışmasıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Samsara projesine dair bilgi veren Ceylan, bu projenin klasik bir sergi olmadığını belirtiyor. Ebru Ceylan “Samsara Multidisipliner Resim Sergisi”ni şöyle açıklıyor: Biz Samsara’yı tasarlarken bir sanat etkinliğinin tüm adımlarını ve aşamalarını da düşündük. Bu sergide kendi sanat eserlerim üzerinden bir ilki yaşayacağız. Sanatın izleyiciler üzerindeki etkisini ölçeceğiz. İlgilerini ve tepkilerini kaydedeceğiz. Dolayısıyla elimizde sanatseverlere dair çok ciddi veri olacak. Sonra bu verilerden hareketle, sanata destek veren kurum ve kuruluşlara, sanat ekonomisi konusunda bilgi verebileceğiz. Bu hem sanatçıların hem de sponsor şirketlerin işini kolaylaştıracak. Bu konuda yeni bir ekonomik modele dönüşebilecek.

Yalkın Yel: Samsara İle Yepyeni Bir Ekonomi Sayfası Açıyoruz

Yalkın Yel’in kurucusu ve başkanı olduğu Reklamania Reklam Ajansı çatısı altında hayata geçecek olan Samsara projesi marketing dünyası için de heyecan yaratıyor. Yalkın Yel Samsara projesinin yaratacağı etkiyi ve değişimi şöyle anlatıyor: Bence günümüzde en önemli iletişim kaygısı anlamlı markalar yaratabilmek olmalı. Her yerde tüketiciye görünebilen değil gerçekten dokunabilen, yakınına girebilen markaların çok daha başarılı olabildiğini görebiliyoruz. Bu noktada temel konulardan bir tanesi nerede, kime, nasıl dokunabiliyoruz? Bu etkileşimi ölçmek mümkün müdür? Sahne sanatlarının etkisi ölçülebilir mi? Tüketicisine kendini nasıl hissettirir ya da birlikte yürüdüğü markalara ne kadar fayda sağlar? Biz Samsara ile yepyeni bir ekonomik sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfa aslında hali hazırda da var olan sponsorluk yatırımları ile hayatta kalmaya çalışan sanat aktivitelerine yapılan yatırımları büyütüp yeni bir ekonomik model ve pazarlama iletişimi mecrası haline gelebilir mi? Samsara ile bu soruların cevaplarını arayacağız. Doç Dr. Yener Girişken ile birlikte bu ölçümü yaparken, kendi deyimi ile Neuro Art’ı ilk defa konuşmaya başlayacağız. Neuro marketing’in yanına koyduğumuzda neler olabileceğini, insanlara gerçekten dokunup dokunmadığımızı, bir sanat etkinliğine yatırım yapmak kararının verilip verilmeyeceğine dair birçok soruyu Samsara’dan sonra çok daha net cevaplayabileceğiz.

Samsara Bomontiada’da

Ebru Ceylan ve Yalkın Yel’in Reklamania çatısı altındaki proje ortaklığı ve Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri’nin teknik altyapı desteğiyle 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada 4. katta ziyaretçilerini ağırlayacak Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’nin biletleri biletix.com üzerinden alınabilir.

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