Şampiyon Milli Tenisçimiz Büşra Ün Swissôtel The Bosphorus, Istanbul ‘a Emanet

2009-2020 yılları boyunca Türkiye şampiyonluğunu sürdürdü. Fransa 2010, 2011, 2012 Gençlerde Dünya 3. Lüğü, Bulgaristan 2010 Balkan Şampiyonluğu başarılarını kazandı.

Konaklamasından, uyku düzenine, beslenmesinden antremanlarına kadar tüm sürecini Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un konularında uzman ekibi ile yürütüyor.

Önemli başarılara imza atmış olan genç milli sporcumuz Büşra Swissôtel için “Swissôtel İstanbul’daki huzur sponsorum” diyor. Swissôtel ve deneyimli ekibi bu önemli yarışında hep Büşra’nın yanında ve destekçisi.