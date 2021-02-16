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Şampiyon Milli Tenisçimiz Büşra Ün Swissôtel The Bosphorus, Istanbul ‘a Emanet
Her daim varolduğu ortama duyarlı ve hayatın içinde olmaya istekli kadrosu ile Swissôtel The Bosphorus, İstanbul, çok özel bir misafiri ağırlıyor.2016 yılında Rio’da düzenlenen Paraolimpik Oyunlara katılan İlk Türk Kadın Tenisçimiz olan Büşra Ün 2021 yılında gerçekleşecek olimpiyatlara otelimizde hazırlanıyor.
Güncel 16.02.2021, 14:58
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2009-2020 yılları boyunca Türkiye şampiyonluğunu sürdürdü. Fransa 2010, 2011, 2012 Gençlerde Dünya 3. Lüğü, Bulgaristan 2010 Balkan Şampiyonluğu başarılarını kazandı.
Konaklamasından, uyku düzenine, beslenmesinden antremanlarına kadar tüm sürecini Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un konularında uzman ekibi ile yürütüyor.
Önemli başarılara imza atmış olan genç milli sporcumuz Büşra Swissôtel için “Swissôtel İstanbul’daki huzur sponsorum” diyor. Swissôtel ve deneyimli ekibi bu önemli yarışında hep Büşra’nın yanında ve destekçisi.