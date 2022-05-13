Salmonella İngiltere'ye uğradı!

Online perakende devi Amazon, Aldi ve Tesco gibi süpermarketler salmonella ile zarar görebilecekleri korkusuyla düzinelerce tavuk ürününü geri göndermeye başladı.

Waitrose, Marks ve Spencer da salmonella korkuları üzerine tavuk ürünlerini kaldırmaya başladılar. Tesco, bazı tavuk ürünlerini salmonella endişeleri nedeniyle geri çağıran en son perakendeci oldu.

Pret A Manger sözcüsü şunları söyledi: "Tedarikçilerimizden birinde olası bir gıda güvenliği riski nedeniyle bir önlem olarak menümüzdeki tavuk ürünlerinin çoğunu geçici olarak kaldırdık. Bunları yakında mağazalara geri getirmeyi umuyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." (yenişafak)