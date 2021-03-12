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Salgında Fiziki Parayı Unuttuk, Ödemeleri Online ve Temassız Yaptık

POS cihazları, veri merkezi, network ve sanallaşma alanında lider hizmet şirketi Teknoser’in Genel Müdürü Ozan İnan, Covid-19 salgını döneminde ödeme sistemlerinin yaşamın devam etmesi için en kritik öneme sahip sektör olduğunu söyledi. Evde kal zamanlarında e-ticaretin ve yemek siparişlerinin online, temassız ve QR ile ödeme sayesinde sorunsuz yaşandığını anlatan İnan, “Salgın döneminde fiziki parayı kullanmayı unuttuk. Ödemeleri online ve temassız yaptık” dedi. Ödeme sistemlerinin 2020’de büyük yatırımlar aldığını ve altyapısını da geliştirdiğini anlatan İnan, sektördeki büyümenin aralıksız süreceğini kaydetti.

Güncel 12.03.2021, 11:12
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Salgında Fiziki Parayı Unuttuk, Ödemeleri Online ve Temassız Yaptık

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk Covid-19 pozitif vakasının görülmesinin üzerinden bir yıl geçmek üzere. Bu süreçte ülkemizde evde kal dönemleri yaşandı. Salgının dünyayı sardığı dönemde, Türkiye’de de fiziki para kullanımında yüzde 50’ye varan düşüş yaşanırken, alışverişin önemli bölümü online ticaret sayesinde yapıldı. Türkiye’nin ödeme sistemlerinin alt yapısı konusundaki çözümleriyle sektörünün öncü firması Teknoser, Covid-19 salgınında sahadaki çalışmalarına hız verdi. 81 ildeki ekipleriyle başta ödeme sistemleri olmak üzere, teknolojik altyapının sağlıklı çalışmasını sağladı. Salgın döneminde hayat kurtaran bir faaliyete dönüşen ödeme sistemlerinin geldiği son noktayı ve yaşadığı gelişmeleri Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, anlattı.

Temassız ve Kartlı İşlem Arttı

Ozan İnan, Türkiye’de dijital cüzdan ile ödeme yapılan 19 milyon hesap bulunduğunu belirterek, aynı zamanda 100 bin işletmenin de online ödeme kabul ettiğini belirtti. Sektörün büyüklüğünün 200 milyar TL olarak düşünüldüğünü anlatan İnan, Bankalar Arası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre; salgın öncesinde 2019 yılı aralık ayında internetten kartlı ödeme sayısının 56.1 milyon olduğunu söyledi. İnan, “Bu rakam 2020 yılı Aralık ayında, yani salgının yaşandığı dönemde 87.7 milyon olarak kayıtlara geçmiş. Yine BKM verilerine göre, 2020 genelinde kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon TL'ye ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde görüldü. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37'lik büyümeye ulaşırken, temassız ödemeler de bir önceki seneye göre 2.5 kat arttı. İşte bu artışın arkasında bir altyapı var. Teknoser olarak 81 ile POS konusunda hizmet veren 76 hizmet noktamız ve 850 çalışanımızla altyapının sorunsuz hizmeti için uğraştık. Altyapının daha sağlıklı işlemesi için biz de firmamıza işinin ehli yeni uzmanları katarak, istihdam atağımızda da hız kesmedik” dedi.

Evde Çalışma Ödemeyi Etkiledi

Türkiye’de salgın döneminde e-ticaretin yüzde 400’e varan artışlar kaydettiğini anlatan İnan, eve yemek siparişinin de katlandığını hatırlattı. İnan, tüm bu gelişmelerin ödeme sistemlerinin altyapısı sayesinde sorunsuz işlediğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Market alışverişleri de bu dönemde online şekilde yapıldı. Ödemeler de ya online ya da kapıda temassız kartla gerçekleşti. Türkiye’de hane halkının kartla ödeme alışkanlığı yüzde 41’i aşmış durumda. Pandemi döneminde ödeme sistemleri üzerinden banka ve kredi kartı ile gerçekleşen 260 milyar TL ödeme ve temassız gerçekleşen 1.7 milyar işlemde, ödeme sistemlerinin güçlü altyapısının imzası var. Öte yandan sadece banka kartı ve kredi kartı ile işlemlerde artış kaydedilmedi. Evde çalışma nedeniyle şirketlerin birçoğu yemek kartı uygulamasına geçti. Bu da bir ödeme sistemi çeşidi: Eve yemek siparişi, restoran ve kafelere müşteri alınmaması zorunluluğuyla beraber büyük aşama kaydetti. Eve sipariş ve ödeme oranlarında da yüzde 50 artışlar yaşandı. Bu noktada ödeme sistemlerinin sağlıklı çalışması için e-ticaret, market ve yemek siparişi sistemleri yatırımlarını artırdı. Altyapıya getirilen yeni olanaklarla beraber QR ile ödemenin de yükseldiğini görüyoruz. Sadece temassız market, akaryakıt ya da yiyecek ödemelerinde değil, artık dolmuşta bile QR ile ödeme de mümkün hale geldi.”

Yatırım ve Satın Alma Sürüyor

Türkiye’de ve dünyada ödeme sistemlerine olan yatırımların giderek arttığını anlatan Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, “Bu alandaki şirketler büyümelerini aralıksız sürdürüyor. Klarna Almanya’daki kullanıcıları için banka hizmetini başlattı ve 650 milyon dolarlık yatırım aldı. GooglePay, banka kartı sunacağını duyurdu. PayTR, 2020’de yüzde 150 büyüme sağlayarak 3 milyar TL ciro açıkladı. Papara, 6 milyon kullanıcıyı aştı ve bu yıl 200 milyon TL yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Papara’nın yılsonu kullanıcı hedefi de 10 milyon kişi. Migros, Moneypara ile ödeme sistemi işine gireceğini ilan etti. Türkiye’de şirket kuran Alipay, yerli girişimleri satın almak için işlemlere başladı. Ödeme sistemi Bakiyem, 7 milyon TL yatırım aldı. Yine Türkiye İş Bankası ödeme sistemi Moka’yı 3.8 milyon dolara satın aldı. Görüldüğü üzere ödeme sistemi yatırım alanında da hızlı bir gelişme söz konusu. Hem yatırım, hem satın almalar birbiri ardına devam ediyor. Covid-19’un önümüzdeki birkaç yıl daha etkinliğini koruması, evde kal dönemlerinin uzaması bekleniyor. Bu salgın hayatımızdan çıksa bile, e-ticaret, temassız ödeme sistemlerinin kalıcı olması da bekleniyor. Dolayısıyla bu alan büyüme ve gelişmesini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

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