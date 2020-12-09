Salgında evde kalan telefona sarıldı

Dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo'nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "5 milyar TL’lik aksesuar pazarı, yeni teknolojilerle büyümeye devam edecek" diyor…

Türkiye’de mobil aksesuar pazarı yeni akıllı telefon modeli sayısıyla birlikte her geçen gün büyüyor. Salgının de etkisiyle Türkiye’de mobil aksesuar pazarı 5 milyar TL’lik büyüklüğe ve 20 milyon adetlik satışa ulaştı. Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları, evde geçirilen zamanı artırdı. Dünyanın en önemli mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo’nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması, kullanıcıları oyuncu kablolarına, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank'lere yöneltti” dedi.

Pazar yüzde 40 büyüdü

Mehmet Uçurum’a göre daralan sektöre rağmen aksesuar satışlarında trendi yukarı yönlü. Salgına ve ekonomilerdeki durgunluğa rağmen aksesuar pazarı 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 40 büyüyecek.

‘iPhone 12, pazarı yüzde 50 büyütür’

iPhone 12 ile birlikte Apple’ın kutulardan şarj adaptörü ve kulaklığı çıkarması aksesuar pazarını da heyecanlandırıyor. Mehmet Uçurum, iPhone 12 serisinin bu anlamda mobil aksesuar pazarını yüzde 50 büyüteceğini söylüyor. Bu durumun tüketiciler için de maliyet avantajı sağlayacağını anlatan Uçurum’a göre kullanıcılar Apple’a göre dörtte bir fiyata bu aksesuarları kullanabilecek.

Hedef uygun fiyatla kaliteli ürün

Mcdodo olarak cep telefonu ve bilgisayar aksesuar pazarında ilk aşamada yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Uçurum, “En büyük hedefimiz; Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak” diyor.

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