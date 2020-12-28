Salgın dönemi, ambalajlı ve sağlıklı kuruyemişe olan talebi artırdı

Salgın döneminin yol açtığı hijyen kaygısı, ambalajlı ürünlere olan ilgiyi büyük oranda artırdı. Türkiye’deki paketli kuruyemiş pazarının yaklaşık 6 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Peyman CEO'su Kaan Baral, “Açık ve ambalajlı kuruyemiş pazarının toplam büyüklüğü 20 milyar TL’ye yaklaşıyor. Geçmiş yıllardaki ambalajlı pazar büyüklüğü, açık pazara göre %20 oranında iken, bugün yaklaşık %30 düzeyine ulaştı. Bu gelişme, sağlıklı ve hijyenik kuruyemiş tüketim bilincinin arttığına işaret ediyor” dedi. Peyman olarak, salgın döneminde inovasyon ve üretim çalışmalarına daha fazla yatırım yaptıklarını kaydeden Baral, 2020 yılını değerlendirdi.

“Pandemi döneminde dijital yatırım, inovasyon ve ihracat ile büyüdük”

Türkiye’deki kuruyemiş pazarının büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Peyman CEO’su Kaan Baral, “2020, koronavirüs salgınıyla zorlu ve sürpriz sınava tabi tutulduğumuz bir yıl oldu. Peyman olarak, sektörlerin geleceği görmekte güçlük çektiği bu süreçte, inovasyon ve üretime daha fazla yatırım yaparak, iç pazardaki talep artışını karşıladık ve ihracattaki hareketliliği kendi lehimize çevirdik. Yılın başında tüm faaliyet alanlarımızda dijital dönüşüm için yatırımlara başlamıştık. Pandemide hızımızı artırarak sistem ve enerji verimliliği, çevreye maksimum duyarlı ve sağlıklı ortamlar, akıllı otomasyon sistemlerinde teknolojik altyapı çalışmalarımıza önemli yatırımlar yaptık. 2020 yılında, 10’dan fazla yeni ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve ilk dokuz ayda, %50’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Yeni yılda, enflasyonun 2 kat üzerinde bir büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

“Bütçemizin yüzde 10’unu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza ayırdık”

2020 yılı için bütçelerinin yaklaşık yüzde 10’unu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ayırdıklarını ifade eden Baral, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde büyümelerinin yaklaşık %50’sinin inovasyon yatırımlarından geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu yıl ürün gamımızı zenginleştirdik; Bahçeden Kuru Meyve ve Çiğ Kuruyemiş, Çitliyo, Nutzz ve Bahçeden Kavrulmuş Gurme Lezzetler olmak üzere 4 ürün ailesini tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Pandeminin inovasyon adımlarımızı yavaşlatmasına izin vermedik ve yeni tatları tüketicilerimizle buluşturduk.

“Tüm faaliyet alanlarımızda dijital sistemlere yatırımı artırarak devam ettireceğiz”

Pandeminin fiziksel ve psikolojik etkisi nedeniyle tüketicilerin sağlıklı ve ambalajlı kuruyemişlere olan yöneliminin gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizen Baral, 2021 gündemlerine ilişkin şunları söyledi: “Peyman olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla birlikte, tüm faaliyet alanlarımızda dijital sistemlere yatırımı artırarak devam ettireceğiz ve Ar-Ge yatırım bütçemizi %20 artıracağız. Yüksek teknolojik altyapıya sahip fabrikamızdaki ulusal ve uluslararası kontrol, sertifikasyon sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan teknoloji, insan kaynağı, tedarik ve lojistik sistemlerini güçlendirmek adına, yatırım bütçelerimizi artıracağız.

“Yeni pazarlara açılmaya 2021’de de devam edeceğiz”

2020 yılında, uluslararası arenada güçlü adımlarla ilerlediklerini ve yeni pazarlarla birlikte 50’den fazla ülkede tüketiciyle buluştuklarını kaydeden Peyman CEO’su Kaan Baral, “Global alanda pek çok büyük market zincirlerine girerek, raflardaki yerimizi aldık. 2021 ve sonrasında da uluslararası pazardaki konumumuzu güçlendirecek, gelecek 5 yılda 3 kat büyüme hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yeni pazarlara açılarak, ülkemizin kuruyemiş alanındaki zenginliğini, gurme ve sağlıklı ürünlerimizle en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. www.peyman.com.tr