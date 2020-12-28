banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?

Salgın dönemi, ambalajlı ve sağlıklı kuruyemişe olan talebi artırdı

2020 yılı, küresel salgın mücadelesi ile geçti. Tüm sektörlerin etkilendiği bu süreç, tüketicilerin önceliklerini de değiştirdi. Covid-19 ile hijyen kavramı birincil plana yerleşirken, ambalajlı ürünlere olan talepte büyük oranda artış görüldü. Salgın döneminin, tüketicilerin ambalajlı, sağlıklı kuruyemiş ve kuru meyveye olan ilgisini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Peyman CEO’su Kaan Baral, “Pandeminin etkisi nedeniyle, tüketicilerin sağlıklı atıştırmalıklara ve paketli kuruyemişlere olan yönelimi gelecek dönemde de aratarak devam edecektir” dedi.

Güncel 28.12.2020, 14:42
5
Salgın dönemi, ambalajlı ve sağlıklı kuruyemişe olan talebi artırdı

Salgın döneminin yol açtığı hijyen kaygısı, ambalajlı ürünlere olan ilgiyi büyük oranda artırdı. Türkiye’deki paketli kuruyemiş pazarının yaklaşık 6 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Peyman CEO'su Kaan Baral, “Açık ve ambalajlı kuruyemiş pazarının toplam büyüklüğü 20 milyar TL’ye yaklaşıyor. Geçmiş yıllardaki ambalajlı pazar büyüklüğü, açık pazara göre %20 oranında iken, bugün yaklaşık %30 düzeyine ulaştı. Bu gelişme, sağlıklı ve hijyenik kuruyemiş tüketim bilincinin arttığına işaret ediyor” dedi. Peyman olarak, salgın döneminde inovasyon ve üretim çalışmalarına daha fazla yatırım yaptıklarını kaydeden Baral, 2020 yılını değerlendirdi.

“Pandemi döneminde dijital yatırım, inovasyon ve ihracat ile büyüdük”

Türkiye’deki kuruyemiş pazarının büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Peyman CEO’su Kaan Baral, 2020, koronavirüs salgınıyla zorlu ve sürpriz sınava tabi tutulduğumuz bir yıl oldu. Peyman olarak, sektörlerin geleceği görmekte güçlük çektiği bu süreçte, inovasyon ve üretime daha fazla yatırım yaparak, iç pazardaki talep artışını karşıladık ve ihracattaki hareketliliği kendi lehimize çevirdik. Yılın başında tüm faaliyet alanlarımızda dijital dönüşüm için yatırımlara başlamıştık. Pandemide hızımızı artırarak sistem ve enerji verimliliği, çevreye maksimum duyarlı ve sağlıklı ortamlar, akıllı otomasyon sistemlerinde teknolojik altyapı çalışmalarımıza önemli yatırımlar yaptık. 2020 yılında, 10’dan fazla yeni ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve ilk dokuz ayda, %50’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Yeni yılda, enflasyonun 2 kat üzerinde bir büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

 “Bütçemizin yüzde 10’unu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza ayırdık”

2020 yılı için bütçelerinin yaklaşık yüzde 10’unu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ayırdıklarını ifade eden Baral, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde büyümelerinin yaklaşık %50’sinin inovasyon yatırımlarından geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu yıl ürün gamımızı zenginleştirdik; Bahçeden Kuru Meyve ve Çiğ Kuruyemiş, Çitliyo, Nutzz ve Bahçeden Kavrulmuş Gurme Lezzetler olmak üzere 4 ürün ailesini tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Pandeminin inovasyon adımlarımızı yavaşlatmasına izin vermedik ve yeni tatları tüketicilerimizle buluşturduk.

“Tüm faaliyet alanlarımızda dijital sistemlere yatırımı artırarak devam ettireceğiz”

Pandeminin fiziksel ve psikolojik etkisi nedeniyle tüketicilerin sağlıklı ve ambalajlı kuruyemişlere olan yöneliminin gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizen Baral, 2021 gündemlerine ilişkin şunları söyledi: Peyman olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla birlikte, tüm faaliyet alanlarımızda dijital sistemlere yatırımı artırarak devam ettireceğiz ve Ar-Ge yatırım bütçemizi %20 artıracağız. Yüksek teknolojik altyapıya sahip fabrikamızdaki ulusal ve uluslararası kontrol, sertifikasyon sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan teknoloji, insan kaynağı, tedarik ve lojistik sistemlerini güçlendirmek adına, yatırım bütçelerimizi artıracağız.

“Yeni pazarlara açılmaya 2021’de de devam edeceğiz”

2020 yılında, uluslararası arenada güçlü adımlarla ilerlediklerini ve yeni pazarlarla birlikte 50’den fazla ülkede tüketiciyle buluştuklarını kaydeden Peyman CEO’su Kaan Baral, “Global alanda pek çok büyük market zincirlerine girerek, raflardaki yerimizi aldık. 2021 ve sonrasında da uluslararası pazardaki konumumuzu güçlendirecek, gelecek 5 yılda 3 kat büyüme hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yeni pazarlara açılarak, ülkemizin kuruyemiş alanındaki zenginliğini, gurme ve sağlıklı ürünlerimizle en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. www.peyman.com.tr

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12