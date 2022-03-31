Sakarya'nın Fındığına Nijerya Talip Oldu!

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu. Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.

TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDU

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi. Bu teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız” dedi. Başkan Sarı, Sakarya da son 10 yılda ortalama 100 ile 120 bin ton arasında fındık üretildiğini ve yıllık yaklaşık 3.5 milyar gelir elde edildiğini kaydetti.

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel de, TARIMKON olarak uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olduklarını ve bu çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Bu doğrultuda Sakarya’nın önemli ürünü olan fındığın ihracatı konusunda Afrika’da yeni pazarlar bulduklarını belirten Yüksel, “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya’da da bunu sağlamak sevindirici oldu. Sakarya’nın önemli katma değerlerinden olan fındığın Nijerya’ya ihraç edilecek olması hem ülke ekonomisi için hem de Sakarya için önemli bir kazanımdır. Sakarya’nın fındığının Afrika’ya ihraç kapısının açılmasını sağlamaktan mutluyuz. Nijerya ile yapılacak fındık ticaretinin ülkemize ve Sakaryamıza hayırlı olmasını dilerim. Biz TARIMKON olarak, ülkemizin ihracatının geliştirilmesini sağlamak ve yurtdışında yeni pazarlar bulmak adına temaslarımızı yoğun şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.