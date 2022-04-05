Sahur saatlerinde uçak ve otobüs bileti aramaları üçe katlandı

Ramazanla birlikte seyahat bileti satışları da sahur saatlerine taşındı. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, bir önceki haftaya göre uçak ve otobüs bileti ile araç kiralama aramalarının ikiye katlandığını açıkladı. Enuygun verilerine göre gece 03.00-05.00 saatleri arasında uçak bileti aramaları 3 kat, satışları ise 2,5 kat artış gösterdi. Benzer artış otobüs biletinde de görüldü ve otobüs bileti aramaları 2,5 kat, satışları ise 2 kat arttı. Araç kiralama aramaları da Ramazan öncesine göre ikiye katlandı.