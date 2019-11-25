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Şahin Çiloğlu: "Kimiz biz? Şampiyonuz biz, biz Çiloğlu’yuz…"

Ekovitrin Yılın Starları ödülleri töreninde Çiloğlu, ‘Avrupa’da Yılın Şirketi’ ödülüne layık görüldü. Şahin Çiloğlu, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’in elinden aldı. Çiloğlu, "Sloganımız şuydu; kimiz biz? Şampiyonuz biz, biz Çiloğlu’yuz… Ben inanıyorum ki biz Türk insanı olarak şampiyon insanlarız. Biz başarılı insanlarız. Biz özel insanlarız. Eğer ki biz buna inanırsak biz zirvedeyiz." şeklinde konuştu.

Şahin Çiloğlu: "Kimiz biz? Şampiyonuz biz, biz Çiloğlu’yuz…"

Ekovitrin Yılın Starları ödülleri töreninde Çiloğlu, ‘Avrupa’da Yılın Şirketi’ ödülüne layık görüldü. Şahin Çiloğlu, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’in elinden aldı. Çiloğlu, "Sloganımız şuydu; kimiz biz? Şampiyonuz biz, biz Çiloğlu’yuz… Ben inanıyorum ki biz Türk insanı olarak şampiyon insanlarız. Biz başarılı insanlarız. Biz özel insanlarız. Eğer ki biz buna inanırsak biz zirvedeyiz." şeklinde konuştu.

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:37
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Şahin Çiloğlu: "Kimiz biz? Şampiyonuz biz, biz Çiloğlu’yuz…"

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

AVRUPA’DA YILIN ŞİRKETİ: ÇİLOĞLU

Şahin Çiloğlu tarafından 1996 yılında Almanya’da kurulan Çiloğlu Grup, sektöründe lider bir firma konumuna ulaşmayı başardı. Çiloğlu, Türk mallarını Avrupa’nın 18 ülkesine pazarlayarak Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor ve ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyor.  ‘Avrupa’da Yılın Şirketi’ seçilen Çiloğlu adına Çiloğlu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek’in elinden aldı.

Törende heyecanlı ve duygulu bir konuşma yapan Çiloğlu Şirketler Grubu Başkanı Şahin Çiloğlu salondan büyük alkış topladı.

Şahin Çiloğlu konuşmasında şunları söyledi:  “Değerli dostlar, ben inanıyorum ki bugünün en heyecanlı insanı benim. İki hafta önce bütün ekibimle birlikte Avrupa fatihleriyle birlikte Türkiye seyahatine geldik. Sloganımız şuydu; kimiz biz? Şampiyonuz biz, biz Çiloğlu’yuz… Ben inanıyorum ki biz Türk insanı olarak şampiyon insanlarız. Biz başarılı insanlarız. Biz özel insanlarız. Eğer ki biz buna inanırsak biz zirvedeyiz. Biz bunu hissediyoruz. Ben şampiyon olarak arkadaşlarım adına bağırdım, bugün Türkiye’nin en değerli insanlarından birinin elinden en değerli kurumundan ben kupamı aldım.  Ben başta Ekovitrin Medya Grubu ve yayın organı Ekovitrin dergisi olmak üzere bizleri de bu ödüle layık gördükleri için Yılın Starları jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. “

Son Güncelleme: 25.11.2019 16:58
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