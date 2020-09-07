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Sahillerdeki ‘mangal yasağı’ yorumu

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile de sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, “Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler.

Güncel 07.09.2020, 14:11 07.09.2020, 14:29
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Sahillerdeki ‘mangal yasağı’ yorumu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi. Meydanda bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, sahilde de Münevver Öztürk isimli yurttaşın doğum gününü kutladı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile de sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, “Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi. İmamoğlu’na inceleme gezisinde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti. Yapılacak düzenlemelerle Avcılar meydanını yayalaştırmayı ve hakla, çevredeki üniversiteleri buluşturmayı

amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “Büyükşehir olarak; İstanbul’daki her ilçede meydanlaşan, yeşil alanları yüksek, insanların birbirini görüp, konuşabildiği alanların oluşması konusunda bir kararlılığımız var.Aşağıdaki belediye binasından başlayan, Marmara Caddesi ve bu meydan, inşallah metromuzla, fünikülerle veya diğer unsurlarla buluşan bir mantıkta Avcılar’ın yıldızı da bu iş olacak. O yönüyle bu yıldız işlerimize 2021’de çok önem vermek istiyoruz. Avcılar için de şu anda o yıldızın içindeyiz aslında” dedi. İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Hançerli de, “Bugün buraya gelmeniz çok kıymetli. Önemli ölçüde yol alındı. İnşallah 2021’de kazmayı vurabilecek durumda oluruz” diye konuştu.
VATANDAŞIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUSUNA YANIT VERDİ
İmamoğlu, inceleme bölgesinde bulunan bir vatandaşın, “Avcılar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını nasıl buluyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Başkan’ımız çok yoğun çalışıyor. Biz de takip ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem de bir yandan yapı tespitleri… Her iki yönüyle ortak bir mücadele veriliyor ama tabii ki bir yandan da sonuç alınması için, özel sektörün de teşvik edilmesi gerekiyor. O noktada da yine ortak çalışıyoruz Avcılar Belediyesi’yle, finans sektörüyle buluşması ve bu konuda uygun kredilerin olgunlaşması için. Avcılar’a çok yönlü bakıyoruz. Depremin Avcılar için ne kadar tehditkar olduğunun farkındayız. Bir yönüyle yine planlama konusunda Yeşilkent bizim için önemli bir mahalle. Ona da ayrı bir detayla asılacağız. Planlama noktasında ilçe belediyesiyle müşterek çalışacağız. Çok sorun birikti Avcılar’da, özellikle Büyükşehir’le senkronize çalışamama boyutlu. Bunu aşmak için de inşallah hızlı hareket edeceğiz.”


“MANGAL YASAĞI KONUSUNDA NETİZ”
İmamoğlu ve beraberindeki heyet, meydan incelemesinin ardından sahile geçti. Sahil incelemesi sırasında İmamoğlu ve Hançerli arasında ilginç bir mangal yasağı diyalogu yaşandı. İmamoğlu, Hançerli’nin, “Mangal, buradan kalktı” sözlerine, “Mangalı yasakladık zaten. Yok, artık. Netiz o konuda” yanıtını verdi. Diyalogun bundan sonrası şöyle gerçekleşti:
Hançerli: “İnsanlar çok mutlu. Çocuklarıyla gelip, top oynuyor.”
İmamoğlu: “Ben size bir şey diyeyim mi? Mesela istatistik yapalım; şuraya 100 bin insan geldi değil mi? İnanın mangaldan faydalanan 10 bini geçmez. Yüzde 10’udur; ama yüzde 90 da acayip rahatsız edilir. Bunu ben test ettim, kendi 5 yıllık deneyimimde. Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim.”
Hançerli: “Güzel dönüşler alıyoruz Başkan’ım insanlardan.”
İmamoğlu: “Böylesi bir sahilin, ağaçlanmış, büyütülmüş bir sahilin revizyonu, buraya en az 2-3 kat ivme sağlar. Onun için, değerli bir alan diye gezdik.”
DÖNÜRDEN DÜNÜRE İMAMOĞLU SÜRPRİZİ
Dinlenmek amacıyla İBB iştiraki BELTUR’un sahildeki tesisini geçen İmamoğlu ve Hançerli, burada da Münevver Öztürk isimli vatandaşın doğum gününü kutladı. Öztürk, duygularını, “Bana biri deseydi, rüyamda görseydim asla inanmazdım” sözleriyle dile getirdi. Öztürk’ün dünürü Gülsen Şahin’in, “Ben, spora geliyorum her gün. Genelde burada oturup, kahvemi içerim. Baktım Başkan’ım geliyor. ‘Dur’ dedim, dünürümün doğum günü, çağırayım. Dedim ki; ‘Gel sana doğum günü kutluyorum, İmamoğlu’nu da çağırıyorum.’ ‘Bunu kimse yapmaz’ dedim; inanmadı” sözleri renkli anların yaşanmasına neden oldu.

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