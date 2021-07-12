Sahibinden'deki kiralık ev ilanı yok dedirtti!

Kiralık ev, satılık ev, satılık araba vb. malların hizmete sunulduğu Sahibinden.com’da yer alan ev ilanı sosyal medyada dikkat çekti. İstanbul’un Avcılar ilçesinin Gümüşpala Mahallesi’nde olan evin ilan açıklamasında, kiracının eve giriş çıkış saatlerinden evde ne pişireceğine kadar sınır koyan ev sahibine gelen tepki “Aynen Sevr Antlaşması” oldu.

İşte o ilanın açıklaması:

1- Bekara ya da öğrenciye ev vermiyorum. Sadece evli çiftlere ev veriyorum (evlilik cüzdanına bakacağım). Ayrıca bu evli çiftin çocuksuz olmasını istiyorum.

2- Kiracı evde kızartma-balık-kavurma gibi kokan yemekler asla yapmayacaktır.

3- Bir üst katta oturduğum için saat 9’dan sonra çamaşır bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge çalıştırmayacaktır.

4- Akşam saat 10’dan sonra binaya giriş çıkış yasaktır. Ben erken uyuyorum merdivendeki sesleri duymak zorunda değilim

5- Kiracının arabası varsa apartmanımın önünde park etmesi için extra olarak ayda 750 TL ödemesi gerekiyor

6- Evin sadece balkonunda sigara içebilir. Evin içinde sigara içmek yasaktır.

7- Her ay 200 TL merdiven temizlik parası vardır.

8- Kiracı evden çıkarken evde hasarları ben belirleyim. Uygun gördüğüm takdirde depozitoyu vermeme hakkım vardır. (bunun için aramızda özel bir belge imzalanacak)

Bu şartlar size uyuyorsa gelip eve bakabilirsiniz