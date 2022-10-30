Şahan Gökbakar'dan ilginç 'Togg' paylaşımı! 'GURUR DUYUYORUM'

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görkemli bir törenle Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Açılışla birlikte Togg'un ilk akıllı cihazı banttan indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan banttan inen ilk Togg akıllı cihazını kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

ŞAHAN GÖKBAKAR: GURUR DUYUYORUM!

Son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, Togg ile ilgili "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'dan ilginç Togg paylaşımı

Övgüsünün ardından içindeki muhalif duyguları gizleyemeyen oyuncu Şahan Gökbakar, Türkiye'nin 61 yıllık hayalini gerçekleştiren hükümete yaptığı son paylaşımla haksız bir eleştiri yapmaktan kendini alıkoyamadı.

TOGG için ne düşünüyorsun abimm paylaşımını alıntılayan Şahan Gökbakar şu ifadeleri kullandı;

"Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa.

Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok.Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeterki geliştirelim, büyütelim...

Ha şunu da ekleyeyim, dünyaca ünlü otomotiv şirketi Volvo'yu Çinliler kaça aldı? 1.8 milyar dolara...Yani son 2-3 yılda sırf dolar kurunu tutabilmek için harcanan merkez bankası rezervinin, hepimizin parasının yüzde biri kadar. Bu da işin başka bir boyutu. Bilmem anlatabildim mi?"