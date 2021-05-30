Sağlıklı bir insanda kaç kaburga kemiği vardır?

Sorunun cevap şıklarında

A:18

B: 20

C: 22

D: 24

Sertleşme sürecinden sonra kemiklerin % 70'i sert ve cansız maddelerden, % 30'u da canlı dokulardan oluşur. Bazı kıkırdak dokular ise kemikleşmezler. Gırtlak, burun ve kulaklardakiler bu tür kıkırdaklardandır. Çoğu insanın 12 çift kaburga kemiği vardır. Her 20 insandan birinde ise 13 çift mevcuttur. Bazı insanlarda ise sadece 11 çift bulunur.

Sorunun doğru cevabı isze 24'tür