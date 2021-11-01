banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı

Sağlık çalışanları Türkiye'yi terk ediyor

Türkiye’de, başta hekimler olmak üzere birçok sağlık çalışanın üzerlerinde özellikle pandemi süreciyle artan iş yükü, ağır çalışma koşulları ve ücret yetersizliği nedeniyle son iki yılda Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gittiği ortaya çıktı.

Güncel 01.11.2021, 09:39
Sağlık çalışanları Türkiye'yi terk ediyor

Pandemiyle artan iş yükü, ağır çalışma koşulları ve ücret yetersizliği nedeniyle yurt dışına giden sağlık çalışanlarında artış olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak “Türkiye’de hekimler ve sağlık çalışanları ekim ayı itibarıyla aylık 10 bin lirayı da aşan yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışırken, başta Almanya olmak üzere AB ülkelerine gidenlere en düşük yıllık 1 milyon 100 bin lira ücret ödeniyor. Sağlık çalışanlarımız açısından bıçak kemiğe dayandı.

Karar gazetesinden Eda Sanğu'nun haberine göre yurt dışına giden sağlık çalışanlarının sayısının arttığına dikkati çeken CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak “Ağır çalışma koşulları ve iktidarın hastaneleri ticarethaneye dönüştüren politikalarıyla sağlık sistemi hızla çöküşe gidiyor. Almanya, İngiltere gibi ülkeler yetişmiş hekimlere ve eğitimli sağlık personeline olağanüstü ekonomik olanaklarla kapılarını açıyor” dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Toprak, “Türkiye’de hekimler ve sağlık çalışanlarının büyük bölümü ekim ayı itibarıyla aylık 10 bin lirayı da aşan yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışırken, başta Almanya olmak üzere AB ülkelerine gidenlere en düşük yıllık 90-100 bin Euro (1 milyon 100 bin lira), İngiltere’ye giden doktorlara ise yıllık 50 bin sterlin (650 bin lira) ücret ödeniyor. Uyarılara kulak tıkayan iktidar sağlıkçıları ülkeden kaçırıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi’ndeki nöbetinden yorgun ve uykusuz çıkan genç asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in kamyonun altında kalarak yaşamını kaybettiğini hatırlatan Toprak, şunları söyledi:

“İktidar, ülke çapında asistan hekimlerin çalışma koşullarının ağırlığına yönelik tepki ve uyarılara yine aynı duyarsız tavrını sürdürdü. İki yıla yaklaşan salgın sürecinde, ettikleri Hipokrat yemininden taviz vermeksizin fedakârca çalışan, hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına maaş artışı, ek ödeme vb. konularda verilen sözler tutulmadığı gibi, personel açığı gerekçesiyle çalışma, fazla mesai ve nöbet süreleri artırıldı. İstifa etmeleri, emekliye ayrılmaları, izin ya da tatile çıkmaları bile bir dönem yasaklanan, 5 dakikada bir hasta muayene etmeleri istenen sağlık çalışanlarımız açısından bıçak kemiğe dayandı.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de geçtiğimiz yaz yurt dışına giden hekimlerin sayısına yönelik Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi vermişti. Önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ağustos 2021’de son 2 yılda yurt dışına gitmek için İyi Hal Belgesi (Good Standing) alan hekimlerin sayısının 2019 yılında 427 ve 2020 yılında 215 olduğunu bildirmişti. Bakan Koca’nın yanıtının ardından açıklama yapan Gürer ise 2012- 2020 yılları arasında belgeyi alan hekim sayısının 2 bin 588’e ulaştığını duyurmuştu.


CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan da 23 Ekim’de Meclis’e sunduğu araştırma önergesi sırasında bu yılın ilk dokuz ayında 967 hekimin yurt dışına gittiğini açıklamıştı. Özkan hekimlerin kamu hastanelerinden istifa nedenlerini ise “Pandemi ile birlikte artan iş yükü, giderek ağırlaşan çalışma koşulları, her gün ölüm riski altında çalışmak, meslektaşlarının ölümüne tanık olmak, sağlıkta şiddet, performans sistemi, emeğinin karşılığını alamamak, hastane idarecilerinin hekimlere uyguladığı ‘beş dakikada muayene’ baskısı gibi nedenler var” ifadeleriyle sıralamıştı.

DAHA ÇOK ALMANYA’YI TERCİH EDİYORLAR

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak ise genç doktorların yurt dışına çıkışının artacağını belirterek “Daha iyi kazanımlar için, insani ortamda yaşamak ve iyi ücret için kaçış arayışındalar. Türkiye hekim göçünü durdurmak için çaba göstermeli” diyor.

Hekimlerin yurtdışında daha çok Almanya’yı tercih ettiğini anımsatan Kaynak, “3 bini aşkın hekim başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldı. Bu rakamları odalardan talep ettikleri belgelerden tespit ediyoruz. Bugün bir hekimin maliyeti Türkiye için yaklaşık 1 milyon dolara denk geliyor. Biz yetiştirdiğimiz hekimleri maalesef yurtdışına gönderiyoruz. Hekimlerin en çok gittikleri ülke ise Almanya. Yani 109 tıp fakültesinden mezun olan 400 civarındaki hekimi yurtdışına göndermek için eğitim veriyoruz” dedi.

PANDEMİ SÜRECİNİN BİLANÇOSU 8 BİN İSTİFA

Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibarıyla kamuda çalışan toplam hekim sayısı 135 bin civarındayken, pandemi ile geçen 18 ayda Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) açıklamalarına göre 8 binin üzerinde hekim istifa etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) koşulların düzeltilmesi çağrısıyla hükümete yaptığı uyarılarda, istifa eden, yurt dışına giden hekim, deneyimli sağlık personeli sayısında büyük artışlar yaşandığı dile getiriliyor.

TTB, son 10 yılda mesleğini yurt dışında sürdürmek isteyen hekim sayısının 25 kat arttığını, 2010’da tabip odalarından yurt dışında çalışmak için ‘İyi Hal-Good Standing’ belgesi talep eden doktor sayısı 40 iken, 2020’de bu sayının 5 bine yaklaştığı belirtiliyor. Yurt dışına giden hekimlerin başta kardiyoloji, onkoloji, üroloji vb. hayati branşlarda olduğu kaydediliyor.

Kaynak:Karar

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6