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Sağlık Bakanı Koca: “Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: “Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403 olduğunu açıkladı.

14 Nisan 2020 Salı 21:03
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Sağlık Bakanı Koca: “Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korona virüse ilişkin 14 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403‘e yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, açıklamaya göre bugün, 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 65 bin 111 olurken, toplam 4 bin 799 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 87 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 809 kişi oldu.
Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle: “Türkiye’nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyada vaka sayısının artışıyla birlikte cihaza bağlanan hasta sayısının azalışı söz konusu değil. Türkiye’de ise ,vaka artış hızı düşmekle birlikte, vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe hastasında bir stabilleşme görüyoruz.” 

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tanısı konuldu, 842 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Koca: “4. haftada virüsün yayılma hızını kontrol altına aldık. Vaka artış hızının erken düşüşe geçmesini filyasyonla uyguladık.”

Sağlık Bakanı Koca: “Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye’nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Kurallara istisnasız sıkı uyalım sonucu odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde 100’e ulaştıkça tek sorun elde ki vakalardır”

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