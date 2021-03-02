Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftanın illere göre koronavirüs vakaları dağılımı yer aldı.

"KADEMELİ VE KONTROLLÜ NORMALLEŞECEĞİZ"

20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının güncel haritasını paylaşan Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."

EN YÜKSEK ORAN ORDU'DA

Haftalık vaka sayılarında Ordu, en yüksek oranla ilk sırada yer aldı.

Ordu'yu Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip etti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.



