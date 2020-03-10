Sağlık Bakanı Koca'dan endişe veren açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadelenin sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE VAKA GÖRÜNMESİ MÜMKÜNDÜR"

Tahran uçağıyla gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre bu akşam taburcu edileceklerini kaydeden Koca," Şuan vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Virüs ile mücadelede devlet organlarının tamamı ve Sağlık Bakanlığı yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yaptığımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde . Hepimiz görevlerini yapar devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe durumun kendisinden daha kaygı vericidir. Karşımızdaki riskler somut ancak uyulacak kurallar basittir. Zekai Tahir'de şuan 65 kişi kaldı. Rapor alanların iş verenleriyle sorun yaşaması mümkün değildir" dedi.

"SINIRLARI KAPATMASAYDIK, TÜRKİYE'DE DE GÖRECEKTİK"

Avrupa'da alınması gereken önlemler alınmadığı için virüsün daha hızlı yayıldığını kaydeden Koca, "Avrupa'da maalesef hiçbir tedbir alınmadı. Bu tedbirlerde ağır davranıldı. Avrupa Çin'le ilişkisini kesmedi. İtalya ile hiçbir Avrupa ülkesi ilişkisini kesmedi. Şuan 106 ülkede görünür hale geldi tedbirlerin alınmamış olmasıyla. İran'la sınırlarımızı kapatmamış olsaydık. Şuan biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. İran'da giderek bu salgının hangi boyutta olduğunu görmüş olduk" dedi.

"SORUN KÜRESEL MÜCADELEMİZ ULUSAL"

Avrupa'da Almanya ve Fransa'da artışın daha yüksek olduğunu belirten Koca," İskandinav ülkelerine yayılıyor. Sorunun küresel olduğunu mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal yerel kendi vatandaşımızla birliktelikle aşabiliriz. Risklerin somut olduğunu kuralların basit olduğunu söylemek istiyorum. Bugün itibar toplan vaka 109 bin 498' yükseldiğini dünya genelin de 3 bin 810 kişi hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. Bu arada 60 bin 762 kişinin tedavi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şuana kadar Türkiye'de tespit edilmiş Korona virüs vakası olmadığını bildiren Koca," 2 bin üzerinde şüpheli vakada numune çalışıldı. Son 5 günde bin 300 çalışılmışken bu numune sayısında artış olduğunu söylemek istiyorum. 2 bini geçen bir numune çalışması oldu. Hiç birinde pozitif olmadığını ifade etmek istiyorum. Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle yada dönüşlerle olacaktır" şeklinde konuştu.

14 GÜN KURALI

Korona virüsten korunmanın 14 kuralı olarak belirlenen kuralları hatırlatan Koca," Özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yönelik 14 gün kuralının bilinmesini önemsiyoruz. Basit yaklaşımlar olmadığını ifade etmek istiyorum. Yurt dışından dönenler buradaki 14 günlerini evlerinde geçirsinler. Evlerinde kendilerini izole etsinler. Bulundukları ortamı sık sık havalandırsınlar. En az kişiyle maske ile temas etmeleri önemli. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin özellikle bu dönemde korunması son derece önemli. 50 yaş üstü 60 yaş üstü kronik hastalığı dahil olmak üzere vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle söylüyoruz. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalı. Soğuk algınlığı belirtişinde en yakın kuruluşa gidilmelidir. Rapor alınmak gerekirse sağlık kuruluşları yeterlidir. Virüsün bundan sonra gelişi yurt dışından gelişle söz konusu olacak" dedi.

ERKEN ÖNLEM ALINSAYDI...

Sağlık Bakanı Koca, önceki gün şunları söylemişti:

* Bu enfeksiyonun kaynağı Çin’in Wuhan kenti. Devamında Hubei eyaleti ve Çin’in birçok eyaletinde görülmüş oldu.

* Erken dönemde Çin, daha önce benzer şekilde görülen salgınlarda almadığı bir önlemi devreye soktu. Hızla karantinaya aldı. Yani Wuhan’dan çıkışları önledi. Girişleri ve çıkışları kapattı.

* Bu son derece önemliydi ve Çin’de her geçen gün kontrol edilebilir olmasının sebebi de bu.

* İzolasyon, karantina yöntemlerini katı uyguladı. Çünkü burada esas bu salgıdan enfeksiyonun önlenebilirliği bulaşıcılığı önlemekle mümkün.

* İnsandan insana geçen bu bulaşıcılığı önleyip karantinaya ve izolasyona aldığınızda salgının yayılmasını önlüyorsunuz. Çin, bunu başardı.

* Biz ise İran’a karşı Çin’e karşı uçuşlarımızı, hava yolunu kapattık.

* Benzer şekilde İran’da başladığında Kum kentinde Sağlık Bakanı ile de o dönemde görüştüm, eğer Kum kenti karantinaya alınsaydı sorun olmayacaktı ama devamında karantinaya alınmadığı için biz yine 15-16 gün önce sınırlarımızı ve hava yolunu kapattık.

BİR HAFTADA 50 BİNE YAKIN KİŞİ

* Bu süreçte sadece İran’dan bir haftada gelen kişi sayısı 50 bine yakın.

* 1 hafta gecikmiş olsaydık 50 bin kişi Türkiye’ye girmiş olacaktı.

* Şu an biliyoruz ki İran’da bir yetkilinin söylemiyle neredeyse 1/3 oranında enfeksiyon bulaştığı bir Tahran’a döndük diye söylüyor.

* 50 binin neredeyse dörtte biri, beşte biri enfeksiyonu kapmış ve taşıyor olarak Türkiye’ye giriş yapmış olacaktı.

EĞER BİR HAFTA GECİKMİŞ OLSAYDIK…

* Eğer bir hafta gecikmiş olsaydık ve o durumda bizim mücadelemiz daha zor olacaktı.

* Burada esas yapılması gereken, erken dönemde bu girişi önlemekti.

* Bu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi olmayan herhangi bir bu anlamda şikayeti olmayan ama bu virüsü taşıyan kişi olabilir mi? Olabilir.

* Ama bu hastalık belirtisi olmadığı için bize başvurmamıştır ve tespit edilmemiştir.

* Bu yarın olmayacağı, bugün olmayacağı anlamına gelmez.

* O nedenle dikkatli olmak gerekir diyoruz. Varmış gibi vatandaşımızdan taleplerimiz var.

* Özellikle yaşlıları daha çok etkiledikleri için yaşlı kesimin evden çıkmamasını zorunlu olmadan 60 yaş üstü vatandaşımızın dışarı çıkmamasını kalabalık ortamlara girmemesini özellikle istiyoruz.

* Okul tatili düşünmüyoruz. Bilim Kurulu’nun önerisi önemli.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüsler, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. İngilizcesiyle "coronavirus" esasında "taçlı virüs" anlamına geliyor. Bu virüs grubunda görülen uzantılardan dolayı taç anlamına gelen "corona" sıfatıyla tanımlanıyor.

Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları koronavirüslerin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

KORONAVİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Koronavirüsler insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

KORONAVİRÜSÜN TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.