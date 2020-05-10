SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"

|45 Haber
|09.05.2020
|‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|61 Saat
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Adana Kent
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Afyon Türkeli
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|AHaber
|09.05.2020
|6 merkezde koronavirüs Kovid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Ahval News
|09.05.2020
|Türkiye de koronadan 3 bin 739 can kaybı, dar gelirli öğrenciye kayyım darbesi
|Ahval News
|10.05.2020
|Türkiye de ölü sayısı 3 bin 739 a yükseldi, Covid-19 için üretilen ilaca satış izni
|ahval.me
|09.05.2020
|Türkiye de koronadan 3 bin 739 can kaybı, dar gelirli öğrenciye kayyım darbesi
|ahval.me
|10.05.2020
|Türkiye de ölü sayısı 3 bin 739 a yükseldi, Covid-19 için üretilen ilaca satış izni
|Akşam Gazetesi
|09.05.2020
|6 merkezde koronavirüs Kovid-19 aþý çalýþmasý yapýyoruz
|Alo 25
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Anadolu Gazete
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Aydınpost
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|BafraHaber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz | Ulusal | BAFRAHABER.COM
|Balıklı Göl
|09.05.2020
|Bakan Koca: 6 merkezde aşı geliştiriyoruz
|Başakşehir Postası
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|bedirhaber
|09.05.2020
|Fahrettin Koca yine Aşı dedi
|Ben Tv
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|Beyaz Gündem
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Bölge Gündem
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Burda Haber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Bursa Hakimiyet
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz - Haberleri
|Bursa Hayat
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Haberleri
|Bursa Kent Gazetesi
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Bursa Olay
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|BursaHaber
|09.05.2020
|Bursa Haber - Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Bülten İstanbul
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|Çapakçur Gazetesi
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: ‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|dirilispostasi
|09.05.2020
|Fahrettin Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Diriliş Haber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Doğu Rehberi
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Duruş Haber
|09.05.2020
|Bakan Koca dan aşı açıklaması
|Duruş Haber
|09.05.2020
|Bakan Koca dan aşı açıklaması
|Ege Meclisi
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Ege Meclisi
|Ege Telgraf
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca dan kovid-19 aşı açıklaması
|Eko Vitrin
|09.05.2020
|SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, TÜRKİYE NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNİ EKOVİTRİN E YAZDI
|Ekomonitör
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması – Ekomonitör
|En Bursa
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca dan değerlendirme - Haberleri
|Er Haber
|09.05.2020
|Fahrettin Koca yine Aşı dedi
|Ereğli Güncel Haber
|09.05.2020
|Fahrettin Koca yine Aşı dedi
|Erte Haber
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|Erzurum Ajans
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyıoruz
|Es Gazete
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Es Gazete
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Eskişehir Net
|09.05.2020
|Altı merkezde aşı çalışması yapıyoruz Eskişehir haberleri
|Etik Haber
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Etr Haber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|F5 Haber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Gazete Damga
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|gazeterize
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz haberi, haberleri
|Gerçek Gündem
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|Gerçek Kocaeli
|09.05.2020
|Yazdır
|Güncel Analiz
|09.05.2020
|Dr. Fahrettin Koca: Ülke olarak altı merkezde aşı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz - Güncel Analiz
|Gündem Bursa
|09.05.2020
|Bakan Koca dan aşı açıklaması! - Haberleri
|Güneş Gazetesi
|09.05.2020
|Bakan Koca: Kovid-19 aşı çalışması yapıyoruz Gündem Haberi
|Haber 61
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca dan umutlandıran açıklama: 6 merkezde aşı çalışması...
|Haber Alanya
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Haber Flash
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz” – HaberFlash internet haber sitesi
|Haber İnterneti
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Haber İnterneti
|10.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Haber Sitesi
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Haber Vakti
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması!
|Haber Vaktim
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Haber Vitrini
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca dan flaş aşı açıklaması
|Haber X
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz | Türkiye nin Sosyal Haber Sitesi
|haber3
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|haber7
|09.05.2020
|Son dakika: Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|HaberAnkara
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapılıyor - SAĞLIK
|habercim24.com
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|Haberin Adresi
|09.05.2020
|Bakan Koca tek tek açıkladı! Türkiye de 4. haftada...
|Haberin Saati
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Sağlık
|Haberler
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|HaberMarmara
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı! - Sağlık
|Hakkari Haber Tv
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Hakkari Haber Tv
|09.05.2020
|Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|iha
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|İnegöl Yıldırım Gazetesi
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|İstanbul Gerçeği
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Kamu Gündemi
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Kara köse
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Karadeniz Gazete
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|karadenizdesonnokta
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Karamandan
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz | Karamandan.com
|Karar
|09.05.2020
|6 merkezde aþý çalýþmasý yapýyoruz
|Kars Manşet
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|kastamonuguncel
|09.05.2020
|Bakan Koca açıkladı! 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Kıbrıs Gazetesi
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Kıbrıs Postası
|09.05.2020
|TC Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Konya Haber42
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz | Konya Haber 42
|Konya Yeni Haber
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|konyaaktuel
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Sağlık
|Konyanın Gündemi
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Kozmo Politik
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 Merkezde Aşı Çalışması Yapıyoruz
|Kuzey Ege Haber
|10.05.2020
|TÜRKİYE DE ALTI MERKEZDE AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR..
|Kuzey Ekspres
|09.05.2020
|6 Merkezde Covid-19 Aşı Çalışması Yapıyoruz
|Külliyet
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz”
|lodoshaber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde koronavirüs aşı çalışması yapıyoruz - Haberleri
|Malatya Güncel
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Malatya Sonsöz
|09.05.2020
|6 Merkezde Covid-19 Aşı Çalışması
|malatyagundem
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|malatyagundem
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Manisa da Bugün
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz HABERi | MANiSA HABER
|Manisa Haberleri
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Medya Ege
|09.05.2020
|Bakan Koca dan önce müjde sonra uyarı!
|Mega Haber 27
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Muğla YeniGün
|09.05.2020
|Mugla Yenigun Gazetesi
|Nelero
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Net gazete
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|O Gün Haber
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - OGÜN Haber
|Ögretmenler Sitesi
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Saglık
|Öğretmen X
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|Öğretmen X
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|Palandoken Gazetesi
|10.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Reel Haber Ajansı
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Reel Haber Ajansı
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Reel Haber Ajansı
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Reel Haber Ajansı
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Samsun Gazetesi
|09.05.2020
|Aşı çalışmalarında son durum...Bakan Açıkladı!
|Silivri Haber Ajansı
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Son Dakika-24
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Sputnik News
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Şehr-i Siyaset
|10.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|Şehrivan Gazetesi
|09.05.2020
|Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
|Şok Gazetesi
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|T 24
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|TeleRadar
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz – TeleRadar
|Telgraf Turk
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|TGRT Haber
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Tigris Haber
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|TimeTürk
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|turkgun.com
|09.05.2020
|Türkiye bu gelişmeye odaklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|turkiyegazetesi
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Türkiye Ajansı
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Türkiye Bülteni
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz -
|TV 41
|09.05.2020
|‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz « TV41
|urfa
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 Merkezde Covid-19 Aşı Çalışması Yapıyoruz
|urfaobjektif.com
|09.05.2020
|‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz « URFAOBJEKTİF.COM – Urfa Haber
|Van Haber
|09.05.2020
|Bakan Koca dan virüste yeni dalga uyarısı! Van Haber
|Van Siyaseti
|09.05.2020
|Türkiye bu gelişmeye odaklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|Ve Haber
|09.05.2020
|6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|webtekno
|09.05.2020
|6 Merkezde Aşı Çalışmaları Yapılıyor
|www.gaziemirgazetesi.net
|09.05.2020
|Son dakika: Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere dünya çapında her türlü bilimsel çalışmayı yakından takip ettiklerini belirterek, Ülke olarak da 6 merkezde aşı geliştirme faa
|www.haberbuldum.com
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|www.haberver.me
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz Haberi
|www.hergunhaber.net
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz « Hergün Haber
|www.malatyacadde.com
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Güçlü olan biziz makalesi
|www.malatyacadde.com
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Güçlü olan biziz makalesi
|www.newsbursa.com
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|www.sivashaberler.com
|09.05.2020
|‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|www.sonsaat.com.tr
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|www.ulkucumedya.com
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|www.yazargazetesi.com.tr
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz ®
|Yeni Akit
|09.05.2020
|Türkiye bu gelişmeye odaklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
|Yeni Asya Gazetesi
|09.05.2020
|Fahrettin Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
|Yeni Dönem Gazetesi
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz! - Haberleri
|Yeniçağ Gazetesi
|09.05.2020
|Fahrettin Koca yine Aşı dedi
|yozgatcamlik
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|Yurt Gazetesi
|09.05.2020
|Bakan Koca dan aşı açıklaması
|Yüksekova Gündem
|09.05.2020
|Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
|zeytinburnu.tv
|09.05.2020
|6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz” – ZEYTİNBURNUTV