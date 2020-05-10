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SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"

EKOVİTRİN’E YAZDIĞI MAKALE GÜNDEM OLDU Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Ekovitrin dergisinin Mayıs sayısında kaleme aldığı ve Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesini anlatan makalesi büyük yankı uyandırdı. Haber çok sayıda haber sitesinde EKOVİTRİN kaynak gösterilerek yayınlandı."

SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"

EKOVİTRİN’E YAZDIĞI MAKALE GÜNDEM OLDU Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Ekovitrin dergisinin Mayıs sayısında kaleme aldığı ve Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesini anlatan makalesi büyük yankı uyandırdı. Haber çok sayıda haber sitesinde EKOVİTRİN kaynak gösterilerek yayınlandı."

10 Mayıs 2020 Pazar 09:52
2018 Okunma
SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ekovitrin için kaleme aldığı ve “GÜÇLÜ OLAN BİZİZ” başlıklı makalesi gündem oldu. Birçok yayın organı, Ekovitrin’i kaynak göstererek kendi mecralarında yayınladı.

Türkiye’nin salgınla mücadelede şu ana kadar ortaya koyduğu performansla en başarılı ülkelerin başında geldiğini belirten Koca, Türkiye’de 6 merkezde aşı geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü de makalesinde duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ekovitrin için kaleme aldığı makaleyi yayınlayan internet sitelerinden bir kaçı

                             

45 Haber 09.05.2020 ‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
61 Saat 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Adana Kent 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
Afyon Türkeli 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
AHaber 09.05.2020 6 merkezde koronavirüs Kovid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Ahval News 09.05.2020 Türkiye de koronadan 3 bin 739 can kaybı, dar gelirli öğrenciye kayyım darbesi
Ahval News 10.05.2020 Türkiye de ölü sayısı 3 bin 739 a yükseldi, Covid-19 için üretilen ilaca satış izni
ahval.me 09.05.2020 Türkiye de koronadan 3 bin 739 can kaybı, dar gelirli öğrenciye kayyım darbesi
ahval.me 10.05.2020 Türkiye de ölü sayısı 3 bin 739 a yükseldi, Covid-19 için üretilen ilaca satış izni
Akşam Gazetesi 09.05.2020 6 merkezde koronavirüs Kovid-19 aþý çalýþmasý yapýyoruz
Alo 25 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Anadolu Gazete 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
Aydınpost 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
BafraHaber 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz | Ulusal | BAFRAHABER.COM
Balıklı Göl 09.05.2020 Bakan Koca: 6 merkezde aşı geliştiriyoruz
Başakşehir Postası 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
bedirhaber 09.05.2020 Fahrettin Koca yine Aşı dedi
Ben Tv 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
Beyaz Gündem 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Bölge Gündem 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Burda Haber 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Bursa Hakimiyet 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz - Haberleri
Bursa Hayat 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Haberleri
Bursa Kent Gazetesi 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Bursa Olay 09.05.2020 Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
BursaHaber 09.05.2020 Bursa Haber - Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Bülten İstanbul 09.05.2020 Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
Çapakçur Gazetesi 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: ‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
dirilispostasi 09.05.2020 Fahrettin Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Diriliş Haber 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Doğu Rehberi 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Duruş Haber 09.05.2020 Bakan Koca dan aşı açıklaması
Duruş Haber 09.05.2020 Bakan Koca dan aşı açıklaması
Ege Meclisi 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Ege Meclisi
Ege Telgraf 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca dan kovid-19 aşı açıklaması
Eko Vitrin 09.05.2020 SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, TÜRKİYE NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNİ EKOVİTRİN E YAZDI
Ekomonitör 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması – Ekomonitör
En Bursa 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca dan değerlendirme - Haberleri
Er Haber 09.05.2020 Fahrettin Koca yine Aşı dedi
Ereğli Güncel Haber 09.05.2020 Fahrettin Koca yine Aşı dedi
Erte Haber 09.05.2020 Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
Erzurum Ajans 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyıoruz
Es Gazete 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Es Gazete 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Eskişehir Net 09.05.2020 Altı merkezde aşı çalışması yapıyoruz Eskişehir haberleri
Etik Haber 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
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F5 Haber 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Gazete Damga 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
gazeterize 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz haberi, haberleri
Gerçek Gündem 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
Gerçek Kocaeli 09.05.2020 Yazdır
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Haber 61 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca dan umutlandıran açıklama: 6 merkezde aşı çalışması...
Haber Alanya 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
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Haber İnterneti 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Haber İnterneti 10.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Haber Sitesi 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Haber Vakti 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması!
Haber Vaktim 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
Haber Vitrini 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca dan flaş aşı açıklaması
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haber3 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
haber7 09.05.2020 Son dakika: Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
HaberAnkara 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapılıyor - SAĞLIK
habercim24.com 09.05.2020 Bakan Koca önce müjdeyi verdi sonra uyardı!
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Haberler 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
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Hakkari Haber Tv 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
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Kara köse 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
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Karar 09.05.2020 6 merkezde aþý çalýþmasý yapýyoruz
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Ögretmenler Sitesi 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz - Saglık
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T 24 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
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Telgraf Turk 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
TGRT Haber 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
Tigris Haber 09.05.2020 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
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Türkiye Bülteni 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz -
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www.hergunhaber.net 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz « Hergün Haber
www.malatyacadde.com 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Güçlü olan biziz makalesi
www.malatyacadde.com 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Güçlü olan biziz makalesi
www.newsbursa.com 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
www.sivashaberler.com 09.05.2020 ‘6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
www.sonsaat.com.tr 09.05.2020 Sağlık Bakanı Koca: 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz
www.ulkucumedya.com 09.05.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan aşı açıklaması
www.yazargazetesi.com.tr 09.05.2020 6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz ®
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Son Güncelleme: 10.05.2020 12:06
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