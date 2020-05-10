SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ekovitrin için kaleme aldığı ve “GÜÇLÜ OLAN BİZİZ” başlıklı makalesi gündem oldu. Birçok yayın organı, Ekovitrin’i kaynak göstererek kendi mecralarında yayınladı.

Türkiye’nin salgınla mücadelede şu ana kadar ortaya koyduğu performansla en başarılı ülkelerin başında geldiğini belirten Koca, Türkiye’de 6 merkezde aşı geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü de makalesinde duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ekovitrin için kaleme aldığı makaleyi yayınlayan internet sitelerinden bir kaçı

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