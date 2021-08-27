Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde: Kırmızı ilimiz kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin Covid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da risk rengini sarıya çevirdiğini belirtti.

Bakan Koca, 'son dakika mesajı' vurgusu ile, "Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel" ifadesini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Urfalılara da teşekkür etti.

Türkiye'de dün 19 bin 616 kişi koronavirüse yakalandı, 257 kişi hayatını kaybetti.