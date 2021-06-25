Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek illeri açıkladı

Aşılama oranı en yüksek 10 il açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak en az bir doz aşı yaptıranların oranının yükseldiğini duyurdu.

Edirne yüzde 68, 86 ile aşılama oranı en yüksek il. Onu nüfusunun yüzde 67'den daha fazlası aşı olan Amasya, Eskişehir ve Çanakkale izliyor.



Aşılama oranında Kırklareli dördüncü, Balıkesir beşinci sırada. İlk ona giren diğer iller sırasıyla Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.