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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek illeri açıkladı

Türkiye'de aşılama programı hızla devam ediyor. Birinci doz aşısını olanların sayısı 31 milyona ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz aşılamada en yüksek orana sahip illeri açıkladı.

Güncel 25.06.2021, 12:16 25.06.2021, 12:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek illeri açıkladı

Aşılama oranı en yüksek 10 il açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak en az bir doz aşı yaptıranların oranının yükseldiğini duyurdu.

Edirne yüzde 68, 86 ile aşılama oranı en yüksek il. Onu nüfusunun yüzde 67'den daha fazlası aşı olan Amasya, Eskişehir ve Çanakkale izliyor.

Aşılama oranında Kırklareli dördüncü, Balıkesir beşinci sırada. İlk ona giren diğer iller sırasıyla Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.

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