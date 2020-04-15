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Sağanak yağış ve soğuk hava geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelecek yağışların; Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi'nde poyraz etkili olacak.

Sağanak yağış ve soğuk hava geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelecek yağışların; Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi'nde poyraz etkili olacak.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:23
2015 Okunma
Sağanak yağış ve soğuk hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerdeki hava durumu şöyle:

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 

ANKARA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°

CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C,13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

Son Güncelleme: 15.04.2020 13:27
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