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Sağanak yağış geliyor

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak yağış geliyor

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

25 Ekim 2019 Cuma 15:01
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Sağanak yağış geliyor

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. 

Denizlerde fırtına beklenmiyor. 

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