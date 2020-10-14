Safer ayının son çarşambası ne zaman? Safer ayı ne zaman bitiyor?

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK? Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek. SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN? Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü ise 14 Ekim'de idrak edilecek. SAFER AYINDA NELER YAPILMALI? Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)