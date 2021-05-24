Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, eski Bakan Tantan, Peker’in yayımladığı son videoyu ve Mumcu’nun katledilmesini değerlendirdi. İstanbul’da 17 Ocak 2000’de Beykoz’da bir hücre eve yapılan Hizbullah baskını sonrasında, hücre evlerinde onlarca cesedin bulunduğu, hücre evlerinden alınan disketlerin çözümlerinin yapıldığını anlattı. Ardından, Uğur Mumcu Uzun Takip (UMUT) operasyonun başlatıldığını işaret eden Tantan, bu operasyon sonucunda Mumcu’nun faillerinin birçoğunun yakalandığını ifade etti. Ancak Mumcu cinayeti ile ilgili “O örgütü yönlendiren irade kim tartışmasının hala devam ettiğini” vurgulayan Tantan, o günkü İran istihbaratı yetkililerinin Türkiye’deki faaliyetlerine bakılması gerektiğinin altını çizdi.

"BOP'un gereği yapıldı"

Bugün Türkiye’nin “hukuk devletinden uzaklaştığı ve tek kişinin görüşüne kitlendiği için derebeylere teslim olduğuna” dikkat çeken Tantan, “İçişleri Bakanlığı ya da AK Parti iktidarı Peker’e ve suç örgütlerine karşı ne tür bir adım atmalı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Atamaz. Şunun için atamaz. ABD’den icazet alan, Türkiye’de siyasi parti kurup, iktidara getirilen, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) önüne getirilen bir yapı. Nedir BOP’un içeriği? Bütün kurumların içini boşaltmak. Altını kirletmek. İnanç değerlerini kirletmek. Toplumun değerlerini çökertmek. Bütün bunlar yapıldı mı, yapıldı. Tek bir kişi Türkiye’yi değiştirip dönüştürdü. BOP çerçevesinde bunlar aynen uygulamaya konuldu.”

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