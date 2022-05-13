SADAT nedir?

SADAT NEDİR?

Türkiye’de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve eğitim vermiş olan ilk ve tek şirket olduğu belirtilmekte ve eski TSK mensuplarının görev aldığı SADAT, askeri güç ve iç güvenlik (terörle mücadele) alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir. Askeri ve güvenlik alanında çok sayıda eğitim vermekte olan şirketin vermiş olduğu kursların arasında ‘Gayri Nizamı Harp’ ve ‘Keskin Nişancılık’ gibi alanlar da dikkat çekmektedir. ‘Kara Harekatı’, ‘Koruma’, ‘Keskin Nişancılık’, ‘Tahrip’, ‘Gayri Nizamı Harp’, ‘İleri Tek Er Muharebe’, ‘Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik’ ve ‘Tank/Zırhlı Araç Avcılığı’ gibi kurs eğitim paketleri de bulunmaktadır.

SADAT KİM TARAFINDAN NE ZAMAN KİM TARAFINDAN KURULDU?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ya da SADAT A.Ş. Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketi olarak bilinen SADAT A.Ş., 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuştur. Uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunmaktadır.

TUĞGENERAL ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?

8 Kasım 1944 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde dünyaya gelen Adnan Tanrıverdi, aslen Konyalıdır. İlokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Akşehir’de bitiren Tanrıverdi, orta tahsilini tamamladıktan sonra 1962-63 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yapmıştır. 1963-1964 yılları arasında ise bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü’nde öğrenim görmüştür. 1964 yılında Kara Harp Okulu’na giren Adnan Tanrıverdi, 1966 yılında Topçu Subayı olarak çok iyi derece ile mezun olmuştur.