Sabırtaşı’na ‘En İyi Sokak Lezzeti’ ödülü

2019 Favori Lezzetler Ödül Töreni’ne Kahramanmaraşlılar damgasını vurdu. En Favori Sokak Lezzeti; Sabırtaşı İçli Köfte, En Favori Çorbacı; Menekşe Paça Çorba, En Favori Dondurma; Akdo Dondurma, En Favori Kasap; Saray Kasabı, En Favori Kahveci; FM kahve, En Favori Şef; Fikret Özdemir seçildi. Gecenin yıldızları Kahramanmaraşlılar olurken, Kahramanmaraşlı ödül sahipleri, ödüllerini memleketlerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını ve Kahramanmaraşlı olmaktan ve Kahramanmaraş’a hizmet etmekten onur duyduklarını ifade ettiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geceye katılamasa da, hediye olarak gönderdiği İstiklal Madalyası Beratı ile gönülleri fethetti. Menekşe Paça Çorbanın işletmecisi Remzi Usta’nın el işçiliği olan kelle sanatı ürünleri, gecenin en ilgi çeken detayları olurken, diğer yandan da misafirlerin damakları Akdo Dondurmanın ikram ettiği dondurmalar ile şenlendi. Ayrıca İstanbul’da 32 yıldır Kahramanmaraş’ı temsil eden Sabırtaşı Restoran’ın işletmecileri Mustafa Topçuoğlu ve eşi Fatma Topçuoğlu içli köfteleri ile geceye katılan lezzet severlere yine eşsiz bir damak resitali sundular. 7 güzel adamın şehrine yakışır şekilde yeni 7 güzel adam, 7 güzel lezzeti ile gecenin en çok takdir toplayan isimleri oldular.