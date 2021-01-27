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SABANCI VAKFI 2021 HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI 10 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDİYOR

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü 2021 Hibe Programı başvuruları devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 10 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Güncel 27.01.2021, 10:48
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SABANCI VAKFI 2021 HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI 10 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDİYOR

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların toplumsal hayata katılımda maruz kalınan ayrımcılıklarla mücadele eden ve eğitim yoluyla bireylerin güçlenmelerini destekleyen projelerini bekliyor. Bu kapsamda 2021 Hibe Programı’nda uzaktan eğitime erişimin ve uzaktan eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da program kapsamına dahil ediliyor.

 

Sabancı Vakfı’nın sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programını hayata geçirdiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakıf olarak 47 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyor ve bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Desteklediğimiz tüm sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Sabancı Vakfı’nın yürüttüğü çalışmaları içerisinde ‘eğitim’ en öncelikli konuları arasında yer alıyor. Pandemi süresince toplumsal sorunlarla mücadele edilirken eğitim alanında da pek çok zorluklarla karşı karşıya kalındı. Bu süreçte tüm dünyada ilk kez deneyimlenen uzaktan eğitim sistemi, eğitimde sürekliliği sağlarken birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bu nedenle bu yıl uzaktan eğitime erişim ve uzaktan eğitimin niteliğine yönelik projeleri de odak alanlarımıza dahil ettik. Eğitimde zorlukların tüm paydaşların ortak gayretiyle aşılacağına inandığımız 2021 yılında, Hibe Programı ile destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

 

Projelere 300 bin TL’ye kadar destek

Hibe Programı kapsamında bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek veren Sabancı Vakfı, 2021 yılında da başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlayacak. Desteklenecek projelerin en erken 26 Temmuz 2021’de başlaması ve en geç 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor. 

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