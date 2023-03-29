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Sabahattin Önkibar'dan büyük iddia: Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ'cü Akın İpek var
Gazeteci Sabahattin Önkibar, Halk TV’yi Akın İpek'in desteklediğini iddia etmişti. Önkibar'ın "Deniz Baykal komşum. Onun çok yakın çevresinden bunu duymuştum, öğrenmiştim. Yine bana bazı bilgiler geldi. Dendi ki; bu Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek onun parası var." açıklamasında bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Güncel 29.03.2023, 14:56 29.03.2023, 15:03
Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satıldığını Türkiye'ye duyuran ismin kendisi olduğunu söyleyen Önkibar, şöyle konuşmuştu:
"Deniz Baykal komşum. Onun çok yakın çevresinden bunu duymuştum, öğrenmiştim. Yine bana bazı bilgiler geldi. Dendi ki; bu Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek onun parası var. "
AKIN İPEK
"Şahsıma karşı saldırıya geçti"
Önkibar, bu iddiasını duyurmasının ardından Mahiroğlu'nun kendisini aradığını söyleyerek "Ergen tavırlar ile, ergen üslup ile şahsıma karşı saldırıya geçti. " demişti.
Halk Tv'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu