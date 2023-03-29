Sabahattin Önkibar'dan büyük iddia: Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ'cü Akın İpek var

Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satıldığını Türkiye'ye duyuran ismin kendisi olduğunu söyleyen Önkibar, şöyle konuşmuştu:

"Deniz Baykal komşum. Onun çok yakın çevresinden bunu duymuştum, öğrenmiştim. Yine bana bazı bilgiler geldi. Dendi ki; bu Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek onun parası var. "

AKIN İPEK

"Şahsıma karşı saldırıya geçti"

Önkibar, bu iddiasını duyurmasının ardından Mahiroğlu'nun kendisini aradığını söyleyerek "Ergen tavırlar ile, ergen üslup ile şahsıma karşı saldırıya geçti. " demişti.