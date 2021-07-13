Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'dan ortalığı karıştıracak aşı önerileri...

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Covid-19 aşı olmak isteyen vatandaşları hedef alan ve çok ağır ifade ve önerilerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. Aşı olmayanlara getirilmesi gereken yasakları sıralayan Aytuğ, Covid-19 aşısına karşıtlığı 'cinayete teşebbüs' olarak değerlendirilmesini talep etti. İşte Aytuğ'un ortalığı karıştıracak o yazısından bazı satır başları...

Çalışma izinleri iptal edilsin, seyahat özgürlükleri kısıtlansın

- Aşı karşıtları, kapalı alanlara sokulmasın, toplu ulaşım kullanamasın. Eğer halkla yüz yüze iletişim kurdukları bir meslekleri varsa, çalışma izinleri, ehliyetleri, ruhsatları iptal edilsin.

- Aşı karşıtlarının seyahat özgürlükleri de kısıtlansın. Hepsi 'potansiyel virüs yayıcı' kabul edilsin.

Birine korona bulaştırırlarsa 'cinayete teşebbüs'ten yargılansınlar

- Aşı karşıtları virüs kaparlarsa, tedavileri bedava değil, ücretli olsun. Bir aşı karşıtının başkalarına virüs bulaştırdığı tespit edilirse 'Cinayete teşebbüsten' yargılansın.

Tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle...

- Aşı karşıtları özel işaret ya da simgeler (bileklik gibi) taşımak zorunda bırakılsınlar ki, insanların onlardan uzak durması mümkün olabilsin.

- Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse...