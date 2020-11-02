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Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.

Güncel 02.11.2020, 10:55
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Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.

#İzmir #saat
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