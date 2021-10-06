Saadet Partisi Bartın İl Başkanı aracında vurulmuş hâlde ölü bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay hayatını kaybetti.

Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası 52 yaşındaki Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği aracında silahla vurulmuş halde bulundu.

Ağır yaralı olan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurtbay'ın intihar ettiği tahmin ediliyor.

Olay nasıl oldu?

İddiaya göre; Bartın Türbe mevki'inde yer alan Şehitlik yanında bir otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay’ın otomobilinin içinde silahla başından vurulduğu tespit edildi.

Ünal Yurtbay kimdir?

1969 yılında Bartın’da doğdu. Ortaöğretimini de Bartın Lisesi’nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi.

1988’den bu yana Saadet Partisi’nde il başkanlığının yanı sıra genel merkez yürütme kurulu üyeliğinde bulundu.

Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıdır. 24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27. dönem Bartın 1. sıra milletvekili adayı oldu.