Rusya, Türkiye'ye haftalık 450 uçuş yapacak!

Açıklamayı Rostourism Başkanı Zarina Doguzova yaptı.

Rostourism'in Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte turistleri ağırlamaya hazır dost ülkelerle hava trafiğini genişletmek için çalıştığını söyleyen Doguzova, “Mayıs ayında haftada 290 olan uçuş sayısının 1Temmuz’dan itibaren haftada 450’ye çıkarılması isteği kabul edildi” dedi.

Oteller Mir kartını kabul edecek

Bu arada Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya ve Türkiye'nin Mir ödeme sisteminin Türk otellerinde kabul edilmesi ve ATM'lerde kullanımının yaygınlaştırılması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Anlaşmaya göre bankaların kartları kabul etmesi ve otellerde terminallerin bulundurulması için gerekli koşulları yaratılacak. (turizmgazetesi)