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Rusya tehdit ediyor: Türkiye için kötü olur

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya'dan sınırları zorlayan bir açıklama geldi. Rus siyasetçi Vladimir Cabarov, Türkiye'nin İdlib'e yapacağı bir operasyonun Ankara için kötü sonuçları olacağını öne sürdü.

Rusya tehdit ediyor: Türkiye için kötü olur

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya'dan sınırları zorlayan bir açıklama geldi. Rus siyasetçi Vladimir Cabarov, Türkiye'nin İdlib'e yapacağı bir operasyonun Ankara için kötü sonuçları olacağını öne sürdü.

28 Şubat 2020 Cuma 11:56
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Rusya tehdit ediyor: Türkiye için kötü olur

Rusya destekli Esad rejiminin abluka altına aldığı İdlib’den çok acı haberler geldi. Rejim güçlerinin Bilyun kasabası yakınlarındaki saldırısı sonrası 33 Türk askeri şehit düşerken, Rusya’dan peşi sıra açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Saldırı sonrası yaptıkları ilk açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'nin Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye herhangi bir operasyon düzenlemediğini belirten Moskova yönetimi, sorumlu olarak Esad rejimini işaret etti.

SAVAŞ GEMİLERİ YOLA ÇIKTI

Bu açıklamadan yalnızca dakikalar sonra Rusya Donanması'ndan flaş bir adım geldi. Donanmaya bağlı Karadeniz Filosu, Kalibr seyir füzeleri yüklü iki savaş gemisinin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını duyurdu.

‘GENİŞ ÇAPLI OPERASYON OLURSA…’

Tansiyonu iyiden iyiye yükselten bir açıklama da Rus parlamentosunda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov’dan geldi. Reuters’ın Interfax’tan son dakika olarak aktardığı açıklamaya göre Cabarov, Türkiye’nin İdlib’e yapacağı geniş çaplı bir operasyonun Ankara için kötü şekilde sonuçlanacağını öne sürdü.

KALİBR FÜZELERİ YÜKLÜ

Ateşkes için gerekli adımların atıldığını öne süren Moskova kanadından dakikalar sonra çarpıcı bir hamle geldi. Reuters’ın Interfax ajansından son dakika gelişmesi olarak aktardığına göre Rusya Donanması’na bağlı Karadeniz Filosu, iki savaş gemisinin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını duyurdu.

Gemilerin üzerinde Kalibr kara saldırı ve gemisavar seyir füzeleri bulunduğu belirtiliyor.

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