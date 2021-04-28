Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan varyantının en az 17 ülkeye yayıldığını bildirdi.

Hindistan'da ortaya çıkan çifte mutasyona uğramış "B.1.617" varyantı, günlük vaka sayılarının rekor düzeylere çıkmasına neden oldu.

"YETERLİ ANTİKOR SAĞLIYOR"

DSÖ, Hint varyantını "dikkat edilmesi gereken varyant" olarak sınıflandırırken, üretimine Türkiye'de başlanacak olan Sputnik V koronavirüs aşısının Hindistan’da tespit edilen mutasyonuna karşı etkili olduğu bildirildi.

Rusya'daki Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, "Sputnik V, virüsün Hint varyantı ile savaşmak için yeterli antikor sağlıyor." dedi.

"HİNT VARYANTINA KARŞI ETKİLİ OLACAK"

Gintsburg, TASS haber ajansına aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enfekte olmuş bir organizmadaki en büyük virüs miktarını nötralize etmek için gerekenden 20, 30, 80 kat fazla antikor üretiyor. Sputnik V, Hint varyantına karşı etkili olacak." ifadesini kullandı.

SPUTNİK V, TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Öte yandan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.

Teknoloji transferi sonuçlandırma aşamasında ve genel kapasitenin artırılması için iki üretim tesisi ile görüşmeler sürüyor.

SPUTNİK V'NİN AVANTAJLARI

Viscoran İlaç, aşıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Sputnik V aşısı, soğuk algınlığına neden olan ve binlerce yıldır var olan kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır. Sputnik V, aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanır ve böylece her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlar. 20 yıldan uzun süredir yapılan 250'den fazla klinik çalışma ile adenoviral aşıların güvenliği ve etkinliğinin yanı sıra bunların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı kanıtlanmıştır.

Sputnik V'nin neden olduğu ciddi bir alerji yoktur. Sputnik V'nin, +2 ve +8C olan saklama sıcaklığı, ek bir soğuk zincir altyapısına yatırım yapmaya gerek kalmadan, geleneksel bir buzdolabında saklanabileceği anlamına gelir. Doz başına 10 dolardan düşük olan fiyatı, Sputnik V'yi dünya çapında uygun fiyatlı bir hale getirmektedir."