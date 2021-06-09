Rusya ile uçuşlar başlayacak! Peki ne zaman?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasının önemi konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını duyurdu. Ancak açıklamada tarih verilmemesi dikkat çekti.

Rusya Dışişleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımızla görüşmelerimizde, karşılıklı uçuşların başlamasının öneminde mutabık kaldık" denildi. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yetkililerin yaptıkları görüşmelerde, 'pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri' belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın temsil ettiği görüşmelerde Suriye, Dağlık Karabağ, Filistin-İsrail ihtilafı ve diğer bölgesel krizlerin ele alındığı, bu sorunların uluslararası kurallar ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca siyasi çözüm bulunmasının vurgulandığı belirtildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, "Rusya tarafı, Ukrayna'nın güneydoğusundaki duruma dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu, Kiev'in askeri arzularını ve çeşitli Rus karşıtı girişimlerini desteklemenin kabul edilemez olduğunu vurguladı" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Açıklamaya göre, taraflar ikili siyasi diyaloğun sürmesinde ve Covid pandemisiyle mücadelede işbirliğini geliştirmekte mutabık kaldı; Sputnik aşısının Türkiye'de ortak ürerim merkezinin kurulması konusu da ele alındı.