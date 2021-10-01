Rusya İle Ticari Başarının Yolu Dijital Pazarlamadan Geçiyor

Türkiye’nin en önemli turizm ve ihracat partnerlerinden Rusya, yerli şirketlerin dijital pazarlama çalışmalarına sahne oluyor. Rusya pazarında yerini almak isteyen Türk markaları, ülkenin kendi sosyal medya devleri Yandex, VK, OK.ru, Moİ Mir, Rutube başta olmak üzere Youtube, Facebook, İnstagram, Twitter ile TikTok üzerinden dijital pazarlama yapıyor. Salgın öncesi 2019’da Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 7 milyonu bulurken, 2021’deki toparlanma sürecinde bu sayı 3 milyona ulaştı. Gerçekleşen iyileşmede zincir turizm şirketlerinin Rusya’da yaptığı dijital tanıtım çalışmalarının etkisi büyük oldu. Öte yandan Türkiye’den başta sebze-meyve olmak üzere birçok ürüne yönelik ihracat ise yine dijital alandaki pazarlama faaliyetleriyle birlikte 5.1 milyar doları aştı.

Turizm hedefi yakın vadede 10 milyon Rus turist olarak belirlenirken, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin 100 milyar dolara yükselmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticari hareketlilik başta turizm markaları, havayolu ulaşımı olmak üzere, lojistik, gıda, beyaz eşya ve hazır giyim gibi birçok kalemi doğrudan ilgilendiriyor. Böylece giderek büyüyen Rusya pazarı için Türk şirketleri için dijital pazarlama daha önemli hale geliyor.

Ruslar Türk markalarına aşina ama tanıtım gerekli

Dijital pazarlama konusunda global çalışmalara imza atan Digital Exchange’ten, Rusya’da sosyal medyada tanıtım yapmak isteyen Türk markalarına bir dizi öneri geldi. Rusya’nın Türkiye ile çok yakın kültürel, tarihi ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Digital Exchange ekibi “Rus tüketicileri Türk markalarına ayrı bir önem veriyor. Bunda ülkemizi ziyaret eden milyonlarca Rus’un konakladıkları süre boyunca kullandıkları tükettikleri Türk ürünlerinin de payı kuşkusuz büyük. Son olarak ülkemize salgın günlerinde 3 milyon Rus turist geldi, hepsi de yerli markalarla tanıştı. Geçmiş yıllardaki bu yerli ürünlerle aşinalık da Rusya’da bir Türkiye algısı yaratıyor” bilgisini verdi.

Yerli mecralara yoğunlaşmak gerekiyor

Bu bilinirliği kazanca dönüştürmek için Türk şirketlerin Rusya’daki internet alışkanlıkları ve sosyal medya kullanımını dikkate alması gerektiği uyarısında bulunan Digital Exchange ekibi, şu bilgileri verdi: “Rusya’da kendi sosyal medya mecralarını kullanmaya dönük bir tutum var. VK, OK.ru gibi çeşitli Rus sosyal medya markalarında milyonlarca Rus kullanıcı bulunuyor. Buralarda dijital pazarlamaya dönük yapılan çalışmalar, doğru kitleye doğru influencer kullanıldığı zaman markalar için önemli kazançlar sağlıyor. Yine Rusya’da Yandex başta olmak üzere arama motorları reklamlarında yer almak Türk markaların bilinirlik ve tercih oranını ciddi şekilde yükseltiyor.”

Influencer ve blogger kullanımı önemli

Rusya’da markalaşma ve performans odaklı kampanyalar organize etmenin markalara kazanç sağlayacağını dile getiren Digital Exchange ekibi, “Dünyada olduğu gibi Rusya’da da TikTok kullanımı oldukça yaygın. Yine Instagram Reels ile VK da yükselen platformlar. Buralarda ınfluencer kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Markayı, ürünü tanıtmaya odaklanmak en önemli görev olmalı” bilgisini verdi. Ülkenin kendi tanınmış sosyal medya ünlülerini tanıtım kampanyalarında görevlendirmenin daha önemli dönüşler sağladığı yönünde açıklamada bulanan Digital Exchange ekibi “Rusya’dan Türkiye’ye gelen turistin yönlendirilmesinde Rus ınfluencerlar ve bloggerlar çok önemli bir fonksiyon görevi görüyor. Rus sosyal medya ünlülerinin Türkiye’deki otellerden paylaşımları hayli etkileşim alıyor. Sadece Ruslar değil, bu ünlüleri ve bloggerları Türkler de yakından takip ediyor” denildi.

Pazar stratejinizi belirlemeniz gerekiyor

Digital Exchange’in Rusya’da birçok pazarlama faaliyetine imza attığı vurgulanırken, şunlar dile getirildi: “Türkiye’nin en büyük otel zincirleri Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde bizimle çalışıyor. Onların ınfluencer marketin çalışmalarını gerçekleştiriyor; ayrıca ihracat ve e-ihracat markalarının wildberries ve Ozon gibi marketplacelerde hizmet veriyoruz. Bunun dışında yine Pazar analizi, Pazar stratejisi ve dijital süreçlerinde destek oluyoruz.”

Bu noktalara dikkat edin

Rusya pazarında markaların dijital pazarlama yaparken dikkat etmesi gereken hassas noktalara dikkat çeken Digital Exchange tarafında şu bilgiler verildi:

-Rusya pazarı analiz edilerek dijital pazarlama yapılmalıdır.

-Rusya 17 milyon kilometrekarelik yüzölçümüne ve 144 milyon nüfusa sahip bir ülke. Rusya’nın hangi bölgesi için strateji üretildiğine markalar dikkat etmeli.

-Moskova ile St. Petersburg’un dijital pazarlama stratejileri birbirinden ayrı olmalı, diğer şehirler farklı düşünülmeli. Bugün Soçi için düşünülen pazarlama stratejisi ile Yekateringburg için olanı birbirinden farklı olmalı. Çünkü uçuş mesafeleriyle, sosyal yapıları birbirinden değişik bölgelerden söz ediyoruz.

-Ülkede çok fazla dijital mecra var, hangisinde satış ya da ekip çalışması yapacağınıza ilişkin Pazar araştırması yapmanız gerekiyor.