Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Anlaşma çerçevesinde, Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a gitti.

LAÇIN KORİDORUNDA BULUNACAKLAR

Anlaşma çerçevesinde, Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ile 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak. Rus barış gücü, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek.

RUSLAR 5 YIL BÖLGEDE KALACAK

Yapılan anlaşma kapsamında açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl boyunca bulunacağını ve taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceği aktarıldı.

DAĞLIK KARABAĞ'DA SADECE RUSYA ASKERİ OLACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan son açıklamada bölgede sadece Rusya barış güçlerinin bulunacağı vurgulandı. Bu açıklama kapsamında Türkiye'nin bölgeye asker gönderemeyeceği sonucu ortaya çıktı.

ALİYEV TÜRKİYE'NİN DE GÖREV ALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.