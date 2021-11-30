Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde tayin edilen geçiş rejiminin zayıflatılması yönündeki tartışmalara dair değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Gruşko, "Türk partnerler, Montrö Sözleşmesi'ndeki rejime sıkı sıkıya bağlılığını koruyor. Rusya, bu rejimin korunacağını düşünüyor. Rejimin zayıflaması, sadece bölgesel güvenliği ve istikrarı baltalamayacak, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturacak" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDA GÜNDEM OLMUŞTU

Nisan ayında ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndermiş, Türkiye de Washington'un bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadaysa Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğu ifade edilmişti.

PUTİN BOĞAZLAR REJİMİNİN KORUNMASININ ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTI

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yaşanan açıklama trafiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o tarihlerdeki telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti.

Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurgulamıştı.

Kaynak: Sputnik