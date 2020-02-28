Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İdlib'deki askerlerinin pozisyonuna ilişkin bilgilendirme yapmadığını iddia ederek, Türk askerlerinin o noktada olmaması gerektiğini savundu.
Moskova’dan yapılan açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri’nin Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemediği” belirtildi.
Rusya Dışişleri, İdlib’de muhaliflerle birlikte bulunan Türk askerlerinin Suriye rejim güçleri tarafından vurulduğunu aktardı.
Rus Yönetimi, Türk askerlerinin yaralandığına ilişkin bilgi aldıktan sonra Suriye ordusunun ateşkes yapması için gereken adımları attığını” savundu.
Suriye rejim güçleri, Serakib'in güneybatısındaki Bilyun kasabası yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısı düzenlemişti.
Dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen alçakça saldırı sonucu 33 askerimiz şehit düşmüştü.