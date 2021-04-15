Rusların Türkiye'ye uçuş yasağının nedeni belli oldu!

Rusya’nın Türkiye’ye getirdiği uçuş yasağının sebebi belli oldu. Rusya’dan gelen iki önemli açıklama, Moskova’nın aldığı kararın altında artan COVID-19 vakalarının değil, işgal edilen Karabağ‘ın Azerbaycan’a tekrar kavuşmasına büyük destek veren Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü kabul etmesi olduğu ortaya çıktı.Şok! Rusya, Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un alınan kararda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ile bir bağının olmadığını söylese de Rusya’nın sağlıkta söz sahibi kişilerinden gelen açıklamalar, bunun Ukrayna meselesinin bir sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

İlk açıklama ise Rusya’nın Eski Sağlık Bakanlığı görevinin yanı sıra Rusya Federasyonu Başhekimi olan Gennady Onishchenko’dan geldi.

Şu anda Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi’nin Birinci Başkan Yardımcılığını yapan ünlü sağlık uzmanı Onishchenko, “Türkiye ile yolcu uçuşlarının kısıtlamasının yaz sonuna kadar uzatılması gerekiyor” dedi.

"Türkleri beslemeyin, paramızla dron üretiyorlar"

Onishchenko, "Sadece 1 Haziran’a kadar değil, bütün yaz boyunca kapatmak gerekiyor. Türkiye’nin ilacı yok, altyapı yok. İnsanlarımıza Türkiye’ye gitmemeye ikna edelim. Türkiye, Rus turistlerden kazanç sağlıyor. Paramızla Türk ekonomisini belememeliyiz” diye konuştu. Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı

Rus medyasında yer alan haberlere göre Onishchenko, Türkiye'nin NATO üyeliğini, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımadığını ve Ukrayna ordusu için korvet ve saldırı uçağı üretimi konusunda Türk-Ukrayna anlaşmasını hatırlattı. Onishchenko, “Bu dronlar orada bizim paramızla üretiliyor. Halkımız, sağlıklarını düşünmek istemiyorlarsa, en azından tüm bunların paralarıyla ödeneceğini düşünsünler” dedi.

Açıklamadan 4 gün önce lobi yaptı

Onishchenko, Türkiye’ye uçuşların yasaklanmasını talep eden ilk Rus siyasetçiydi. Rusya Hükümeti, 12 Nisan’da uçuş yasağını açıklarken, Onishchenko 9 Nisan’da lobi çalışması yapmış ve Rus tatilcileri Türkiye tatillerinden vazgeçmeye çağırmıştı. Onishchenko, geçmiş yıllarda da her fırsatta Rusların Türkiye tatillerinden vazgeçmeleri yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Vatanseverlik kartını çıkardılar

Rusya’dan gelen ikinci açıklama ise Rusya Parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçov’dan. Rus turistlerin Türkiye tatillerinden vazgeçmesini "bir vatanseverlik sınavı" olarak gördüğünü söyleyen Kosaçov, “Böyle durumlarda, tatil planları ne olursa olsun, insanlar vatanseverlik açısından test edilir. Bu, onların sıcak denizlere olan sonsuz sevgilerine güvenerek Rusları dinlenmeye davet eden ülkenin liderinin, sorumsuz beyanlarına toplumumuzun gerçekten güçlü bir cevabı olacaktır’ diye konuştu.