Rus heyetle görüşmeler bitti; İdlib'de ortak devriye yapılacak

Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir devam Suriye görüşmeleri sonuçlandı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle gerçekleştirilen ve 4 gün süren görüşmeye dair açıklama yaptı.

Bakan Hulusi Akar, geçici ateşkes kararının alındığı Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ile yapılması planlanan devriyeler ve çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz.

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler. İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."